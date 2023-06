Masz numer w Plushu? Możesz zgarnąć ekstra 10 GB

Oferta sieci Plush skierowana jest przede wszystkim do młodszych osób, które bardzo intensywnie korzystają z internetu. Operator przygotował promocję, dzięki której mogą otrzymać dodatkowe 10 GB w prezencie. Co trzeba zrobić, żeby dostać ekstra gigabajty?

10 GB internetu w prezencie dla klientów Plusha

Internetu nigdy za wiele. Teraz użytkownicy oferty Plush na kartę mogą mieć o 10 GB więcej do wykorzystania. Co najważniejsze: bez dodatkowych opłat. Wcześniej muszą jednak coś zrobić, aczkolwiek jest to banalnie proste. O czym mowa?

źródło: Polkomtel

Warunkiem koniecznym do otrzymania 10 GB dodatkowego internetu w prezencie od operatora jest włączenie pakietu Bez Limitu w aplikacji iPlus. Do wyboru są aż cztery, zatem każdy powinien być usatysfakcjonowany, w zależności od tego, jakie ma potrzeby.

W każdym pakiecie Bez Limitu zawarte są rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a także pakiet internetu:

60 GB (bonusowe 10 GB + 35 GB z pakietu + 15 GB za doładowanie) za 40 złotych,

50 GB (bonusowe 10 GB + 25 GB z pakietu + 15 GB za doładowanie) za 35 złotych,

40 GB (bonusowe 10 GB + 15 GB z pakietu + 15 GB za doładowanie) za 30 złotych,

20 GB (bonusowe 10 GB + 10 GB za doładowanie) za 25 złotych.

Skąd można pobrać aplikację iPlus?

Jak zostało wspomniane, aby otrzymać ekstra 10 GB internetu, trzeba włączyć jeden z ww. pakietów Bez Limitu w aplikacji iPlus. Można ją pobrać bezpłatnie na smartfony z systemem Androidem ze sklepu Google Play i iPhone’y z Apple App Store, a także na urządzenia Huawei z AppGallery.

Promocja obowiązuje do 30 września 2023 roku. Warto też wspomnieć, że użytkownicy oferty Plush na kartę mogą korzystać z technologii 5G, w tym również 5G Ultra (w wybranych lokalizacjach) bez dodatkowych opłat.

Nawet 2000 GB w prezencie w Plush na kartę

Ponadto w Plush na kartę trwa promocja, w ramach której można zyskać nawet 2000 GB internetu na lata. Wystarczy najpierw ją aktywować kodem *136*11*2000#, a następnie włączyć pakiet cykliczny Bez Limitu za 40 złotych miesięcznie. Przez 12 miesięcy, co 30 dni, operator dorzuci klientowi 150 GB, a po roku jeszcze 200 GB. Trzeba jednak pamiętać, że tylko wtedy, gdy pakiet cykliczny będzie się odnawiał. Bonusowe 2000 GB pozostaną ważne tak długo, jak długo klient będzie korzystał z pakietu cyklicznego.

Na podobnych warunkach można też zyskać 1500 GB (100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy + 300 GB po roku) – w tym przypadku wystarczy korzystanie z cyklicznego pakietu Bez Limitu za co najmniej 30 złotych. Promocję można aktywować krótkim kodem *136*11*1500#.