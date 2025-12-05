Po raz kolejny internet ogarnęła poważna awaria, przez którą nie działa wiele stron i usług. Winowajcą ponownie jest Cloudflare.

Kolejna awaria internetu. Dotyka coraz więcej stron i usług

Coraz więcej stron przestaje być dostępnych w internecie – po wpisaniu adresu i kliknięciu Enter strona się nie ładuje, a jedynie wyświetla się komunikat o treśći 500 Internet Server Error.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Awaria 5 grudnia 2025 roku dotknęła również mieszkańców Polski, ponieważ przez nią nie działają m.in. sklepy internetowe Media Expert, Media Markt i x-kom, a także strony z bezpłatnymi zdjęciami Pixabay i Pexels, a także Bolt, Canva, Feedly i Tarkova.

O ironio, niedostępna jest także strona Downdetector.pl i Downdetector.com, która pozwala sprawdzić dostępność różnych popularnych w Polsce i na świecie usług.

Awaria internetu 5 grudnia 2025 roku to znowu wina Cloudflare

Na stronie cloudflarestatus.com opublikowano informację, że Klienci korzystający z Panelu/interfejsów API Cloudflare są dotknięci problemami, ponieważ żądania mogą się nie powieść i/lub mogą pojawiać się błędy. Zapewniono też, że Cloudflare bada problemy z Panelem Cloudflare i powiązanymi interfejsami API. Na tę chwilę opierające się na nich strony i usługi pozostają jednak niedostępne.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

To kolejna, duża awaria Cloudflare. Poprzednia miała miejsce w listopadzie – przez kilka godzin „leżało” wiele stron i usług, w tym niestety również Tabletowo.pl.

Aktualizacja:

Tym razem Cloudflare bardzo szybko uporało się z awarią. Strony i usługi ponownie działają normalnie.