Smartfon ZTE Blade V70 Design ma design… z odzysku

Czytasz ZTE Blade V70 Design i myślisz sobie, że smartfon o takiej nazwie musi prezentować się wyjątkowo. Okazuje się, że wcale nie musi. Niewiele ma też do zaoferowania poza wyglądem, ale może akurat ktoś, kto nie ma zbyt dużych wymagań, skusi się na takie urządzonko.

Tak wygląda smartfon ZTE Blade V70 Design – gdzieś już to widziałem

Smartfon ZTE Blade V70 Design – w niektórych regionach dystrybuowany też jako Nubia V70 Design – wyróżniać ma się przede wszystkim… designem. Konkretnie do wyboru będą cztery warianty: czarny i różowy ze szklanym tyłem oraz pomarańczowy i zielony, których plecy pokrywa wegańska skóra.

Smartfon Nubia V70 Design (ZTE Blade V70 Design) / fot. Nubia

Podczas gdy ZTE Blade V70 bez dopisku Design miał cztery oczka z tyłu, ten nowy ma tylko trzy – ułożone w iście iPhone’owym stylu. Wiemy o nich tylko tyle, że główny aparat ma 50 Mpix i wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji fotografii. Skądinąd to trochę zabawne, że model, który ma słynąć z designu, bazuje na projekcie, który trudno nazwać oryginalnym. No ale nic to, spójrzmy na to, co ten sprzęt oferuje.

Specyfikacja ZTE Blade V70 Design też nie zachęca

Po obróceniu urządzenia o 180 stopni naszym oczom ukazuje się 6,7-calowy wyświetlacz IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości HD+. Ta ostatnia informacja wyraźnie wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z urządzeniem, które absolutnie nie będzie reprezentować wyższej półki.

Smartfon Nubia V70 Design (ZTE Blade V70 Design) / fot. Nubia

Zresztą im bardziej zagłębiamy się w specyfikację, tym bardziej oczywiste staje się, że jest to smartfon klasy podstawowej. Jego sercem jest bowiem procesor Unisoc T606, który na domiar złego ma do pomocy tylko 4 GB RAM. Na osłodę użytkownicy otrzymują niemało, bo 256 GB pamięci masowej.

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5000 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie – o mocy 22,5 W. Dopełnieniem całości jest zaś system Android 14 z nakładką MyOS 14.

Ile kosztuje V70 Design?

Rynkowy debiut urządzenia został zaplanowany na 28 listopada, ale na Filipinach już teraz przyjmowane są zamówienia przedpremierowe. Nubia V70 Design kosztuje tam 5300 pesos, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~370 złotych. Nie wiadomo, czy smartfon trafi też do sprzedaży w Polsce, ale absolutnie nie jest to wykluczone.