Nowy smartfon ZTE Blade V70 stawia na sztuczną inteligencję

Wielu osobom sztuczna inteligencja już się przejadła, bo jest ona hajpowana aż do przesady, lecz mimo wszystko można z niej zrobić użytek. Pozwoli na to również nowy smartfon ZTE Blade V70, który właśnie dołączył do oferty chińskiego producenta.

Nowy smartfon ZTE Blade V70 pozwoli wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji (specyfikacja)

Najnowsza propozycja Chińczyków została wyposażona w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z sensorem o rozmiarze 1/1,67″ i przysłoną f/1.75, który został okraszony mianem „AI Camera”. Według zapewnień producenta ma on „uchwycić każdą chwilę w zachwycających szczegółach”, a dodatkowo dzięki sztucznej inteligencji będzie można w łatwy sposób poprawić każde zdjęcie.

Urządzenie oferuje bowiem funkcję Magic Eraser, która umożliwia wymazanie niepożądanych elementów z fotografii. Z kolei Magic Editor pozwoli wyciąć dany element i przenieść go w innej miejsce, jednocześnie zapewniając naturalny efekt modyfikacji. Ponadto wśród funkcji wykorzystujących znajdują się Best Take, Magic Unblur, Portrait Light czy AI Face Stickers.

Będzie można z nich skorzystać również w przypadku zdjęć zrobionych aparatem przednim, który w tym modelu ma rozdzielczość 16 Mpix. Został on umieszczony w okrągłym otworze w 6,7-calowym wyświetlaczu, który cechuje się rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli i oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz Live Island 2.0, czyli analogiczne rozwiązanie do Dynamic Island z iPhone’ów.

Na pokładzie urządzenia znajduje się też ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania na poziomie 2,0 GHz, którego nazwy ani producenta ZTE nie podaje, a także 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Zarówno pamięć operacyjną, jak i wbudowaną da się rozszerzyć, odpowiednio o 12 GB (kosztem masowej) i 1 TB (za pomocą karty microSD).

ZTE Blade V70 (źródło: ZTE)

Oprócz powyższego smartfon został jeszcze wyposażony w czytnik linii papilarnych w kolorze czerwonym (na bocznej krawędzi), akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 22,5 W oraz system Android z nakładką MyOS 14.

Ile kosztuje ZTE Blade V70?

Producent nie ujawnił jeszcze ceny tego modelu. Nie zdradził też, gdzie będzie go sprzedawał, lecz nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości trafi m.in. do Polski.