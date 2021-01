ZTE Axon 20 z aparatem pod ekranem wkrótce w Europie w jeszcze tańszej wersji

ZTE Axon 20 5G jest smartfonem, który z pewnością zainteresuje fanów nowych technologii i innowacji. Producentowi najwyraźniej zależy na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby klientów, ponieważ wkrótce m.in. w Europie do sprzedaży trafi tańsza wersja.

ZTE Axon 20 jest wyjątkowy, bo ma aparat pod ekranem

Na pierwszy rzut oka model ten wygląda jak wiele innych i można pomyśleć, że nie wyróżnia się niczym specjalnym na ich tle. W rzeczywistości jednak jest to pierwszy na świecie smartfon z aparatem ukrytym pod ekranem. Co ciekawe, jeśli odpowiednio się przyjrzeć, można dostrzec, gdzie się on znajduje – doskonale pokazał to Zack w filmie na swoim kanale JerryRigEverything:

W tym smartfonie jednak nie tylko aparat jest ukryty pod ekranem. Pod wyświetlaczem znajdują się też czytnik linii papilarnych, a także czujnik oświetlenia. Ponadto panel służy do przenoszenia wibracji, które zamieniane są na fale dźwiękowe, trafiające do ucha użytkownika podczas rozmowy (model ten nie ma bowiem klasycznego głośnika do rozmów).

ZTE Axon 20 wkrótce będzie dostępny w Europie również w tańszej wersji

ZTE Axon 20 5G jest dostępny w sprzedaży (także w Polsce) od 21 grudnia 2020 roku, aczkolwiek na razie kupić go mogą jedynie osoby, które do 8 grudnia postarały się o specjalny kod, uprawniający do zakupu tego smartfona (gdyby ktoś chciał, mam jeden w zanadrzu).

Jego cenę ustalono na 449 euro, co jest równowartością ~2100 złotych i jednocześnie bardzo atrakcyjną ofertą, ponieważ smartfony z innowacjami na pokładzie zwykle kosztują znacznie więcej. Wkrótce m.in. w Europie pojawi się jednak jeszcze tańsza wersja.

ZTE Axon 20 5G (źródło: ZTE)

Bez obaw, ona również zaoferuje aparat do selfie i rozmów wideo ukryty pod ekranem, ale za to – jak informuje serwis ITHome – na jej pokładzie zabraknie modemu 5G. Zamiast procesora Qualcomm Snapdragon 765G producent zastosuje układ Unisoc Tiger T618, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 2,0 GHz.

Pozostała specyfikacja powinna pozostać niezmieniona, choć nie można wykluczyć, że ZTE przy okazji zmniejszy ilość RAM z 8 GB do 6 GB. ZTE Axon 20 4G ma trafić do sprzedaży m.in. w Niemczech, więc są szanse, że i w Polsce się pojawi (a jeśli nie, to nie będzie problemem ściągnąć go do kraju nad Wisłą).