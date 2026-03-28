Produkty prosto od rolnika. Ta aplikacja pokazuje, gdzie kupić lokalnie i zamówić z dostawą

Nastały czasy, w których bardzo cenimy sobie lokalne wyroby oraz spożywcze produkty prosto od rolnika. Zdarza się jednak, że trudno dotrzeć do tego typu ofert i o lokalnych produktach dowiadujemy się głównie od znajomych. Z pomocą przychodzi technologia, a konkretnie sprytna aplikacja stworzona przez polski zespół.

Platforma FoodFarmer ma na celu połączenie ludzi bezpośrednio z rolnikami, bez pośredników i ogromnych prowizji. Co istotne, aplikacja dla kupujących jest darmowa i ułatwia kontakt oraz dotarcie do lokalnych rolników, a także umożliwia zamówienie wybranych produktów z dostawą pod drzwi lub do automatu paczkowego.

Aplikacja łącząca farmerów z klientami – produkty prosto od rolnika z dostawą pod drzwi

FoodFarmer jest intuicyjnym i przejrzystym narzędziem. Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play bądź App Store wystarczy założyć swoje konto w oparciu o adres e-mail i hasło. Podkreślę, że rejestracja nie jest konieczna do przeglądania produktów – jest jednak obowiązkowa, jeśli chcemy już zamówić produkt lub skontaktować się ze sprzedawcą.

Aplikacja FoodFarmer w liczbach (źródło: Twórcy FoodFarmer)

Na głównej stronie dostępne są dwie opcje – Zamawiaj z wysyłką lub Znajdź rolnika w twojej okolicy. Pierwsza umożliwia przeglądanie produktów i dodawanie ich do koszyka. Druga opcja natomiast pomoże Ci szybko znaleźć farmerów oferujących swoje usługi w pobliżu Twojej lokalizacji.

Za pomocą wyszukiwarki lub kategorii możesz łatwo i szybko znaleźć konkretne produkty – np. jajka prosto od rolnika na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Grono ofert jest już naprawdę szerokie i – o dziwo – w mojej okolicy znalazło się całkiem sporo propozycji – od jajek i kurczaków, przez warzywa, owoce, wędliny, miody i serki, aż po gotowe dania w słoikach.

Świetnym rozwiązaniem jest możliwość szybkiego znalezienia kontaktu do danego rolnika. Wystarczy stuknąć w ofertę, która Cię zaciekawiła, a następnie przejść do sekcji Więcej o nas (zlokalizowaną pod krótkim opisem sprzedawcy). W tym miejscu znajdziesz numer telefonu, adres, a także wbudowany czat umożliwiający napisanie do danego gospodarstwa. Warto wspomnieć, że jest też sekcja dedykowana sprzedaży hurtowej.

Aplikacja FoodFarmer cieszy się popularnością wśród Polaków

Twórcy niedawno pochwalili się, że aplikacja FoodFarmer cieszy się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników. Liczba rolników oferujących swoje produkty na tej polskiej platformie przekracza już 12 tysięcy osób. Warto wspomnieć, że dostępna jest także usługa FoodFarmer Premium dla rolników, która ułatwia zamawianie produktów i dostarczanie do polskich domów.

Warto też wspomnieć, że użytkownicy mogą mieć wpływ na dalszy rozwój aplikacji. W sekcji Moje konto znalazło się miejsce na sekcje Plan rozwoju, gdzie można oddać głos na najlepsze projekty, a także Ankiety, gdzie dostępne są ankiety m.in. na temat tego, co powinno pojawić się w aplikacji w przyszłości.