Jesteś klientem tego banku? Przygotuj się na utrudnienia i zmiany

Banki regularnie przeprowadzają prace serwisowe, które powodują niedostępność oferowanych przez nie produktów i usług. Klienci tego muszą jednak przygotować się jeszcze na coś więcej – coś, o czym powinni wiedzieć, ponieważ oszuści mogą chcieć wykorzystać tę zmianę.

Klienci tego banku muszą się przygotować na utrudnienia w ten weekend

Klienci VeloBanku otrzymują informację, że w nocy z 25 na 26 lutego, tj. w najbliższy weekend, będą prowadzone prace techniczne, w trakcie których zostaną ulepszone też systemy instytucji. Rozpoczną się one o godzinie 23:50 w sobotę i zakończą o 3:00 w niedzielę. W tym czasie nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej i wykonanie przelewu, a także skorzystanie z BLIKA. Ponadto bank informuje, że mogą występować problemy z płatnościami kartą w internecie.

W związku z tym najlepiej wcześniej wypłacić pieniądze z bankomatu, choć według zapewnień nawet w czasie prowadzenia prac technicznych i ulepszania systemów ma nie być z tym problemów, tak samo jak z wpłatami oraz płatnościami w sklepach stacjonarnych, zarówno plastikową kartą płatniczą, jak i za pomocą smartfona, zegarka i opaski.

Klientów czeka duża zmiana – dobrze o niej wiedzieć

O ile prace serwisowe dla zdecydowanej większości klientów nie będą żadną niedogodnością – w końcu relatywnie niewiele osób korzysta z bankowości internetowej i BLIKA oraz płaci w internecie w środku nocy, o tyle zapowiedziana zmiana jest naprawdę znacząca i trzeba o niej wiedzieć, jeśli jest się klientem tej instytucji.

VeloBank informuje bowiem o zmianie wyglądu strony logowania do bankowości internetowej od 27 lutego 2023 roku – będzie się on różnił diametralnie od obecnego, który (trzeba przyznać, że) jest już archaiczny i nie koresponduje z pozostałymi stronami instytucji. Od początku przyszłego tygodnia ma on wyglądać tak:

Przy okazji przypomina, aby zawsze korzystać z przycisku Zaloguj się na jego stronie głównej – po jego kliknięciu klienci są przenoszeni na bezpieczną stronę pod adresem, rozpoczynającym się od https://secure.velobank.pl (czasami początek https:// może nie być widoczny). Dobrze o tym pamiętać, ponieważ niewykluczone, że oszuści zechcą wykorzystać zmianę wyglądu strony do logowania – a trzeba pamiętać, że przestępcy bardzo często poszywają się pod instytucje finansowe i tym sposobem skutecznie okradają swoje ofiary.

Co ważne: choć wygląd samej strony zmieni się od 27 lutego 2023 roku, to adres strony (podany powyżej) pozostanie taki sam, podobnie jak sposób logowania – nie ma potrzeby ponownej aktywacji dostępu. To też szalenie ważna informacja, ponieważ oszuści mogą próbować zaatakować również od tej strony, strasząc klientów instytucji, że stracą dostęp do swojego konta online, jeżeli nie dokonają rzekomo wymaganej re-aktywacji.