Zegarek sportowy dla niesportowca. Tak bym podsumował Polar Street X

Jeden z najbardziej cenionych producentów zegarków sportowych wprowadził właśnie do swojej oferty model, który może przypaść Ci do gustu, jeśli preferujesz aktywny styl życia, ale daleko Ci do sportowca z krwi i kości. Co potrafi Polar Street X?

Polar Street X to miejski zegarek sportowy, czyli… co?

Polar Street X jest opisywany przez producenta jako miejski zegarek sportowy. Ma się dobrze sprawdzić podczas monitorowania spontanicznego ruchu, ale też być dla Ciebie dobrym kompanem w trakcie treningów – przede wszystkim biegania, jazdy na rowerze, ćwiczeń na siłowni i kalisteniki, ale trybów sportowych ma ponad 170.

Producent wyposażył swój nowy model także w GPS, kompas i barometr. Dzięki temu ma oferować precyzyjny pomiar aktywności, ale też umożliwiać nawigację (mam tu na myśli funkcję prowadzenia po trasie). Nie zabrakło także funkcji analitycznych, które pozwalają monitorować poziom wytrenowania i regeneracji. Zegarek śledzi również czas i jakość snu, tętno i rytm pracy serca oraz temperaturę skóry.

Polar Street X (fot. Polar)

To nie jest rasowy zegarek sportowy, jakich Polar ma wiele w swojej ofercie, a raczej efekt prób stworzenia urządzenia, które dobrze sprawdzi się na co dzień, a równocześnie zaoferuje komplet podstawowych funkcji monitoringowych.

Jeśli chodzi o technikalia, Polar Street X został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,28 cala. Chroni go szkło Gorilla Glass 3 i to dobry moment, by wspomnieć od razu o pomyślnym przejściu testów MIL-STD-810H oraz wodoszczelności w klasie WR50 (oznaczającej między innymi to, że nie trzeba go zdejmować do kąpieli).

W środku znalazło się również miejsce na całkiem spory akumulator, który ma zapewniać do 10 dni pracy w trybie smartwatcha. Z kolei w trybie treningowym, ze stale włączonym GPS-em i pomiarem tętna, możliwe do osiągnięcia mają być 43 godziny z dala od ładowarki.

Ciekawostką – jakiej dotąd Polar nie oferował w swoich zegarkach – jest zintegrowana latarka LED-owa o białej i czerwonej barwie. Może się przydać podczas outdoorowych przygód, jak i w zwykłych, codziennych sytuacjach.

Ile kosztuje zegarek Polar Street X?

Zegarek Polar Street X kosztuje 1049 złotych – wydaje mi się, że to całkiem rozsądna cena, jak za te możliwości. Do wyboru są obecnie dwie wersje kolorystyczne: czarna (Night Black) i biała (Snow White), a nieco później dołączy do nich trzecia: zielona (Forest Green) – oferowana wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta.