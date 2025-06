Tablet z 5G za niewiele ponad 1000 złotych

Tablet z 5G najczęściej jest drogi lub bardzo drogi, jednak na rynku zaczynają pojawiać się też przystępniejsze cenowo modele, takie jak nowy Doogee V Pad, który kosztuje niewiele ponad 1000 złotych. Na dodatek jest oferowany również wraz z bogatym zestawem akcesoriów.

Doogee V Pad to tablet z 5G i obiecującą specyfikacją techniczną

Doogee V Pad to tablet z 5G, ponieważ producent zamontował w nim procesor MediaTek MT8791, który nie należy do linii Dimensity ani Kompanio. Tajwańczycy nazywają go „platformą 5G dla segmentu IoT klasy premium”. Chipset jest produkowany z użyciem 6-nm procesu technologicznego oraz składa się z ośmiordzeniowego CPU (2x Cortex-A78 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 2,0 GHz) i czterordzeniowego GPU (Arm Mali-G68 MP4). SoC ma też zintegrowane NPU.

Z procesorem współpracować będzie 8 GB RAM, prawdopodobnie z możliwością rozszerzenia kosztem pamięci wbudowanej, aczkolwiek producent nie podaje na tę chwilę takiej informacji. Wiadomo na pewno, że umożliwi zwiększenie przestrzeni na pliki za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB. Wbudowana pamięć ma natomiast pojemność 256 GB.

Tablet zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz IPS o przekątnej 12 cala, cechujący się rozdzielczością 2000×1200 pikseli. Producent używa określenia „2,4K” i dodaje, że ramka dookoła ekranu ma szerokość tylko 7 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi 87,2%.

Ponadto sprzęt wyposażono w akumulator o pojemności 8800 mAh, który obsługuje ładowanie zwrotne, zatem pozwoli naładować też inne urządzenie. Niestety, naładowanie jego samego potrwa bardzo długo, gdyż może odbywać się z mocą maksymalnie (zaledwie) 10 W.

Oprócz powyższego tablet Doogee V Pad oferuje jeszcze aparat o rozdzielczości 13 Mpix na tyle i 8 Mpix aparat na przodzie.

Ile kosztuje tablet z 5G Doogee V Pad? Są dostępne dwie opcje

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym marki. Można kupić sam tablet za 1403 złotych lub edycję VIP, w skład której wchodzą również etui, mysz, klawiatura i rysik – ona kosztuje 1476 złotych. W obu przypadkach można użyć kodu VPAD20, który obniży cenę o 20%.