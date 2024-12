Google chce, żeby edycja zdjęć była dziecinnie prosta

Niebawem Google wprowadzi nowe funkcje do swojej aplikacji Zdjęcia, które mają uczynić edycję zdjęć i zarządzanie albumami znacznie łatwiejszymi dla użytkowników. Dzięki tym zmianom aplikacja stanie się jeszcze bardziej intuicyjna i praktyczna. Poznajcie szczegóły tych rozwiązań.

Google chce, żebyś dopracował zdjęcie przed wysłaniem

Google w aplikacji Zdjęcia Google testuje nową funkcję o nazwie „Quick Edit”, która w naszym kraju prawdopodobnie zyska nazwę „Szybka edycja”. Funkcja pozwala użytkownikom na błyskawiczne poprawienie zdjęć przed ich udostępnieniem. Nowość została zauważona przez portal Android Authority w wersji 7.10.0 aplikacji.

Zmiana pojawia się, gdy użytkownik wybiera z galerii pojedyncze zdjęcie i naciska przycisk „udostępnij”. Wtedy wyświetla się nowe okno edycji, które umożliwia wykonanie dwóch podstawowych operacji – poprawę jakości obrazu za pomocą opcji „ulepsz” oraz przycięcie zdjęcia do pożądanych wymiarów.

Opcja „ulepsz” automatycznie stosuje zestaw poprawek, takich jak korekcja kolorów czy zwiększenie ostrości, co znacznie przyspiesza proces edycji. Natomiast narzędzie do przycinania oferuje prosty i znajomy interfejs, który pozwala dostosować kadr bez konieczności przechodzenia do pełnej wersji edytora. Po zakończeniu edycji użytkownik może od razu udostępnić zdjęcie, co czyni cały proces nie tylko błyskawicznym, ale też wygodnym.

Nowa funkcja jest aktualnie dostępna w wersji testowej na wybranych urządzeniach z systemem Android. Póki co została zauważona np. na Google Pixel 6 Pro. Firma nadal pracuje nad jej interfejsem i funkcjonalnością, co oznacza, że w przyszłości możemy spodziewać się dodatkowych opcji lub poprawek. Nie znamy jeszcze jednak terminu udostępnienia tej nowości szerszej grupie użytkowników.

źródło: Android Authority

Firma pracuje tez nad lepszym zarządzaniem albumami

Kolejną nowością w Zdjęciach Google jest usprawnienie zarządzania albumami. Teraz użytkownicy mogą łatwiej sprawdzić, które zdjęcia lub filmy znajdują się już w albumach. Wystarczy przesunąć ekran w górę podczas przeglądania zdjęcia, aby zobaczyć sekcję „Albumy”. Znajduje się tam informacja o nazwie albumu, do którego należy dane zdjęcie, oraz liczbie plików w tym albumie. Użytkownicy mogą również szybko przejść do konkretnego albumu, klikając na jego nazwę.

fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl

Ta pozornie niewielka zmiana może znacząco poprawić organizację zdjęć na naszych urządzeniach (oczywiście pod warunkiem, że korzystacie z albumów). Dotychczas wiele osób miało trudności z kontrolą, które zdjęcia zostały już dodane do albumów, co prowadziło do chaosu w zarządzaniu dużymi bibliotekami i wieloma minutami scrollowania w górę i dół galerii. Teraz, dzięki nowemu rozwiązaniu, proces ten staje się bardziej przejrzysty i intuicyjny.

Na razie funkcja ta dostępna jest tylko w aplikacji Zdjęcia Google na Androida, ale możliwe, że w przyszłości trafi także na urządzenia z iOS.