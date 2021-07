W ubiegłym roku Google nie wprowadziło na rynek żadnego flagowca, tylko postawiło na mocne smartfony ze średniej półki. Kolejna generacja nie zawiedzie jednak oczekiwań wymagających klientów, jeśli nie zrazi ich wyjątkowo oryginalny design Google Pixel 6 Pro.

Tak wygląda Google Pixel 6 Pro na żywo! Jest też specyfikacja

Smartfony Google od samego początku wyróżniały się na tle bezpośredniej konkurencji, aczkolwiek pierwsza generacja zdawała się być mocno inspirowana designem ówczesnych iPhone’ów. Amerykański gigant zawsze jednak szedł „pod prąd”, co niektórym się podobało, a innych zrażało, ale ile osób, tyle gustów i preferencji.

Nadchodzący Google Pixel 6 Pro, podobnie jak i model bez dopisku „Pro”, również podzieli klientów. W sieci pojawiły się już rendery obu nadchodzących nowości, natomiast teraz mamy okazję zobaczyć, jak Pixel 6 Pro prezentuje się na żywo.

Panel przedni smartfona wygląda dość standardowo – znajduje się na nim obustronnie zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,71 cala z okrągłym otworem na aparat o rozdzielczości 12 Mpix do selfie i rozmów wideo w środkowej części. Trzeba jednak zauważyć, że ramki dookoła ekranu są bardzo smukłe i regularne – klientom z pewnością się to spodoba.

Znacznie więcej „dzieje się” natomiast na panelu tylnym. Google umieściło na nim szeroki pas, na którym znalazły się trzy aparaty, czujniki i dioda doświetlająca. Według doniesień serwisu FronPageTech, specyfikacja Google Pixel 6 Pro obejmować ma aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix oraz 48 Mpix teleobiektyw.

Google Pixel 6 Pro (źródło: @OnLeaks, digit.in)

Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, a ponadto odda on swoim właścicielom do dyspozycji 12 GB RAM i – w zależności od konfiguracji – 128 GB, 256 GB lub 512 GB pamięci wbudowanej. Całość z autorskim procesorem Google na pokładzie ma działać pod kontrolą systemu Android 12. Co więcej, model ten, podobnie zresztą jak i Google Pixel 6, podobno będzie wspierany przez aż 5 lat!

Specyfikacja Google Pixel 6

Jednocześnie w sieci pojawiła się też specyfikacja Google Pixel 6. Smartfon zaoferuje płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,41 cala oraz podwójny aparat na tyle 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i jeden o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie. Ponadto jego właściciele będą mieli do dyspozycji 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Całość zasili akumulator o pojemności 4614 mAh.

Data premiery nowych, high-endowych smartfonów Google nie jest jeszcze znana, ale Amerykanie podobno planują je zaprezentować w październiku 2021 roku, podobnie jak smartwatch Google Pixel Watch.