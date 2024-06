OLX uruchamia nowy system ocen. Ma być jasno i sprawiedliwie

Portal OLX wdraża nowy system ocen dla sprzedających. Opinie będą mogli wystawić wyłącznie ci użytkownicy, którzy zakupili przedmioty poprzez usługę Przesyłka OLX. Co jeszcze się zmieniło?

Problematyczne oceny w serwisie OLX

System oceniania sprzedających na platformie OLX pozostawiał wiele do życzenia. Został uruchomiony ponad 3 lata temu i od tego czasu pojawiało się mnóstwo negatywnych opinii na jego temat. W zeszłym roku jego (nie)działaniem zajął się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK oskarżył serwis o zastosowanie niepublicznego algorytmu, gdzie pozytywne opinie były ważniejsze rangą od negatywnych. Podejrzana była też możliwość wystawienia oceny przez osoby, które niczego nie kupiły, a jedynie podjęły kontakt ze sprzedawcą. Dlatego też popularna platforma sprzedażowa postanowiła opracować zupełnie nowy system ocen i właśnie go uruchomiła.

W jaki sposób będziemy oceniać sprzedawców?

Nowy system ocen na OLX uprawnia do wystawienia oceny za pomocą gwiazdek oraz tagów wyłącznie przez użytkowników, którzy podjęli decyzję o kupnie poprzez tzw. Przesyłkę OLX oraz ją odebrali. Platforma wprowadza też odświeżony sposób wystawiania ogólnej oceny dla sprzedawcy – od teraz będzie ona wyliczana za pomocą średniej arytmetycznej wszystkich ocen (gwiazdek).

Nowy system oceniania (źródło: OLX)

Aktualizacja systemu została już wdrożona do każdego sposobu korzystania z platformy – od aplikacji mobilnych, aż po przeglądarki. Nowy system możemy wypróbować przechodząc do kategorii Konto w zakładce Oceny. Sprzedających, których możemy już ocenić znajdziemy w zakładce o nazwie Sprzedający do oceny, natomiast każdą z wystawionych przez nas ocen możemy przeglądać w zakładce Wystawione oceny.

Nowy system oceniania (źródło: OLX)

Zakres ocen obejmuje od jednej do pięciu gwiazdek – przy czym jedna jest oczywiście tą najgorszą. Za każdym razem możemy także zastosować tzw. tagi, czyli przekazać dodatkowe informacje o sprzedającym – są one obowiązkowe, gdy wystawimy trzy gwiazdki lub mniej i obejmują tematy, takie jak przedmiot, opakowanie, dostawę, komunikację, grzeczność i cenę. Miejmy na uwadze, że wydanie opinii jest jednorazowe dla każdego kupionego przedmiotu i nie możemy jej edytować.

8.8 Ocena

Wyniki otrzymane według starego systemu oceniania będą wyświetlane do końca lipca br. OLX zaznacza, że dotychczasowe oceny nie były wyliczane w oparciu o średnią arytmetyczną, a wagową.