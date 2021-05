Wstawaj, Samuraju. Do smarfona OnePlus z motywem Cyberpunk 2077 za kilka dni dołączy zegarek

OnePlus jest zdania, że szał na Cyberpunka 2077 jeszcze nie minął. Dlatego też już od dłuższego czasu pracuje nad specjalną wersją swojego OnePlus Watcha – specjalnie dla fanów gry.

Smartwatch z Cyberpunkiem 2077? Coś późno

To właściwie dość dziwne, że OnePlus ma tak ogromne opóźnienie we wprowadzeniu do sprzedaży smartwatcha z logo Cyberpunk 2077, skoro specjalna, limitowana edycja OnePlus 8T, nawiązująca do gry, debiutowała w listopadzie 2020 roku.

To prawda, że sam OnePlus Watch został zaprezentowany pod koniec marca, ale biorąc pod uwagę na hype wokół Cyberpunka 2077, spodziewałem się dość szybkiego ogłoszenia dostępności OnePlus Watch Cyberpunk 2077 zwłaszcza, że już w listopadzie 2020 roku wiedzieliśmy o planach jego wyprodukowania.

Tymczasem OnePlus przez tyle czasu nie dawał żadnych oznak potwierdzających te przypuszczenia, że w gruncie rzeczy… zdołałem o tej specjalnej wersji zegarka zapomnieć – zapewne podobnie jak wielu innych fanów marki.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077

W sam raz na nadgarstek Johnny’ego Silverhanda

Odstawiając na bok kwestię tego, że OnePlus zdecydowanie spóźnia się na imprezę, należy podać, że specjalna edycja OnePlus Watcha zostanie zaprezentowana 24 maja, a więc w najbliższy poniedziałek.

Urządzenie nie będzie się technicznie różnić od swojej podstawowej wersji – to nadal smartwatch z 1,4-calowym ekranem OLED, 1 GB RAM-u, 4 GB pamięci wewnętrznej i obudową odporną na kurz i wodę (IP69 + 5 ATM). Zmiany zajdą wyłącznie w aspekcie wyglądu. Jak zdradza film, należy spodziewać się ciemnej tonacji z jaskrawymi, żółtymi wstawkami i okazjonalnym logo Cyberpunk 2077 na obudowie/pasku. Cena wyniesie 159 euro.