Oprócz smartfona, OnePlus przygotowuje jeszcze smartwatch w stylistyce Cyberpunk 2077

Niezależnie od tego, ile razy premiera Cyberpunk 2077 będzie jeszcze przekładana (podobno ani razu, ale kto ich tam wie, tych Redów), machina marketingowa ruszyła na dobre. Współpracę z CD Projekt RED podjął OnePlus, który stworzył specjalną wersję flagowego smartfona, a przygotowuje także smartwatch.

Zegarek prawdziwego samuraja

Nie jest niczym nowym, że producenci smartfonów podejmują współpracę z najbardziej dochodowymi markami przemysłu rozrywkowego. Bardzo chętnie w takie układy wchodzi OnePlus, który już nieraz przygotowywał specjalne edycje swoich telefonów, na przykład przy okazji premier kolejnych filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition (źródło: OnePlus)

Ostatnio świat obiegła wieść, że firma przygotowała smartfon inspirowany nadchodzącą grą Cyberpunkk 2077. OnePlus się postarał, bo tym razem flagowe urządzenie nie tylko zyskało inne barwy i pakiet tapet, ale także zmodyfikowano jego kształt.

Jeśli wierzyć przeciekom pochodzącym od Digital Chat Station, wkrótce OnePlus zaprezentuje także swój pierwszy smartwatch, którego jedna z wersji kolorystycznych ma nawiązywać do Cyberpunka 2077. Świadczą o tym charakterystyczne emblematy i kontrastowe wstawki pasków. Zdjęcia samego zegarka nie udało się odnaleźć, co może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z wyciekiem kontrolowanym. Tak czy siak, wymienne paski z logo Cyberpunk 2077 na nic by się zdały, gdyby smartwatch OnePlusa nie istniał.

OnePlus Watch bez Wear OS

Wear OS nie był dotąd zbyt chętnie wykorzystywanym systemem dla smartwatchy. Wydawałoby się logiczne, że OnePlus Watch, prawdopodobnie bazujący na zegarku Oppo Watch powinien, tak jak on, działać na systemie operacyjnym od Google, ale wcale nie musi tak być. Jeden z godnych zaufania „żniwiarzy” informacji donosi, że smartwatch OnePlusa będzie działał na własnym systemie.

Jakkolwiek się stanie, chętnie zobaczę, co takiego OnePlus przygotował dla amatorów urządzeń wearable. Zegarek „V” na ręku to świetny pomysł na wartość dodaną do gry Cyberpunk 2077. Oby jego odważna stylistyka nie ograniczyła się tylko do jaskrawożółtych elementów paska.