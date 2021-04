Łatania Cyberpunk 2077 ciąg dalszy. CD Projekt RED publikuje hotfix 1.22

Powoli trudno już zliczyć, która to aktualizacja trafia do Cyberpunk 2077. Ale to dobrze – oznacza to, że CD Projekt RED ciągle walczy, próbując naprawić swoje ostatnie dzieło. Oto najnowsza lista poprawek, która trafia do gry dzięki hotfix 1.22.

Kolejny patch do Cyberpunka 2077

Jeśli się nie mylę, to dokładnie dwa tygodnie temu do gry trafiła poprzednia aktualizacja do Cyberpunk 2077, która naprawiała między innymi najpopularniejsze błędy z… poprzedniego patcha. Nie inaczej jest i teraz w przypadku aktualizacji oznaczonej numerkiem 1.22. Ale spokojnie, CD Projekt RED zadbał także o inne poprawki, które powinny ucieszyć między innymi posiadaczy podstawowego modelu Xboksa One.

Panam, wracaj w tej chwili na motocykl! To nie jest śmieszne!

Firma zabrała się również za łatanie kolejnych błędów w zadaniach fabularnych, na które mnóstwo graczy nadal narzeka. Miejmy nadzieje, że ten patch nie będzie powodował kolejnych błędów, które będą musiały być naprawiane w patchu 1.23 ;)

Hotfix 1.22 – lista zmian

Zadania i otwarty świat

Terminal przy Metro: Memorial Park powinien teraz prawidłowo zaliczać się na poczet osiągnięcia Bywalec.

Naprawiono błędy w wyglądzie Johnny’ego występujące po kupieniu nomadzkiego samochodu od Lany.

Naprawiono błąd w Kontrakcie: Dopóki śmierć nas nie rozłączy, który uniemożliwiał użycie windy.

Naprawiono błąd w zadaniu Delamain: Readmisja, który sprawiał, że gracz mógł utknąć w garażu, jeśli zamiast podążania za dronem wbiegł do pomieszczenia kontroli.

Dodano poprawkę wsteczną dla błędu naprawionego w aktualizacji 1.21, który sprawiał, że Takemura mógł utknąć w dokach Japantown w zadaniu Stary znajomy. U graczy, którzy doświadczyli tego błędu przed aktualizacją 1.21 i kontynuowali grę do aktualizacji 1.22, Takemura przeteleportuje się teraz do przybytku Wakako.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi otworzenie telefonu w mieszkaniu na początku zadania Nowy świt gaśnie.

Naprawiono problem, przez który gracz nie mógł używać broni i przedmiotów po wejściu w interakcję z panelem konserwacyjnym w zadaniu Kto sieje wiatr.

Efekty wizualne

Naprawiono różne problemy związane z przycinaniem ubrań NPC-ów.

Interfejs

Naprawiono błąd sprawiający, że napisy w języku arabskim były nieprawidłowo wyrównane.

Stabilność i wydajność

Wprowadzono różne usprawnienia zarządzania pamięcią (co zmniejsza liczbę awarii), a także inne optymalizacje.

Poprawiono wydajność karty graficznej przy renderowaniu modeli i tkanin.

Konsole

Optymalizacja i usprawnienia obsługi jednostek GPU oraz ESRAM na konsoli Xbox One.

Poprawki w zarządzaniu pamięcią na PlayStation 5.

Stadia

Gra nie będzie się już blokowała w menu przypisania klawiszy kiedy klawiatura nie jest dostępna.

To co? Wracacie do Night City?