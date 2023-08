Masz kartę w Orange? Gigabajty internetu czekają na odbiór

Jeżeli ostatnimi czasy szukacie jakiegoś taniego sposobu na dodatkową paczkę z danymi internetowymi do wykorzystania, a przy okazji macie numer na kartę w sieci Orange, to „w gratisie” brzmi jak dobra propozycja cenowa.

Orange z gigabajtami dla „kartowiczów”

Wakacje to czas wyjazdów i wycieczek poza miejsce zamieszkania. Czasami może nam się zdarzyć, że zapomnimy pobrać za pomocą domowego Wi-Fi filmu, który właśnie zadebiutował w serwisach streamingowych lub niespodziewana duża aktualizacja ulubionej gry mobilnej sprawia, że musimy wykorzystać nieco megabajtów z dostępnej puli. Na szczęście Orange wie, że takie sytuacje mogą się przytrafić i ma dla klientów ofert na kartę miłą promocję.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Z bonusu „Darmowe Bez limitu + 5 GB po doładowaniu online” mogą skorzystać wszyscy użytkownicy Orange w taryfach: Free na kartę, POP, YES czy IoT. Promocja znajduje się na dedykowanej stronie z doładowaniami oraz w aplikacji Mój Orange.

Dodatkowo, jeżeli wśród Waszych aktywnych usług znajduje się pakiet „Rozmowy SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” dostaniecie kolejne 5 GB do wykorzystania. Osoby z włączonym zestawem „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” otrzymają natomiast 5 GB oraz przedłużoną ważność usługi o 5 dni.

7 Ocena

Jak otrzymać 5 GB w nowej promocji operatora?

Jeżeli macie wolne 30 złotych, to jest to już połowa sukcesu. Teraz wystarczy na wymienionej stronie lub w aplikacji zasilić telefon wspomnianą wyżej minimalną kwotą. Bonusowe 5 GB (lub więcej w przypadku aktywowanych dodatkowych usług) powinno pojawić się na Waszym koncie automatycznie po doładowaniu konta.

Cała akcja trwa od 2 do 31 sierpnia 2023 roku. Jeżeli nie jesteście użytkownikami numeru na kartę w Orange, a chcielibyście nimi zostać, możecie to zrobić w każdej placówce operatora. Warto na spokojnie przejrzeć ofertę w oficjalnej zakładce, aby już przed wejściem do salonu wiedzieć, co chcemy aktywować.

Regulamin promocji „Darmowe Bez limit + 5GB po doładowaniu online” (PDF)