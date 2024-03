Idziesz po hot doga do Żabki? Teraz możesz przy okazji wysłać smartfon do naprawy

Lista usług dostępnych w placówkach spod znaku zielonego płaza stale się powiększa. Od dziś najbliższa Żabka może stać się pośrednikiem przy naprawie Waszego smartfona.

Jak nie wyświetlacz, to głośnik

Z pewnością kojarzycie kogoś, kto korzysta z uszkodzonego smartfona. Najczęściej spotykaną usterką jest stłuczony ekran, choć zdarzają się też właściciele urządzeń z niesprawnym gniazdem USB lub z niedziałającym prawidłowo głośnikiem.

W rozmowie po pytaniu: „dlaczego jeszcze tego nie naprawiłeś?” najczęściej pada zapewne jeden z dwóch argumentów. Pierwszy brzmi: „to kosztuje”, a drugi: „nie mam na to czasu”. Nowa usługa w Żabce może sprawić, że właściciel nie do końca sprawnego smartfona nie będzie już mógł swobodnie korzystać z tej drugiej wymówki.

Pierwsza pomoc dla smartfona

Nowe rozwiązanie jest dostępne dzięki współpracy Żabki z serwisem Digital Care. W dużym skrócie całość zawiera się w kilku krokach:

Przynosicie uszkodzony smartfon do sklepu, Placówka przekazuje urządzenie do naprawy, Otrzymujecie końcową wycenę naprawy, Płacicie, Telefon wraca naprawiony z serwisu, Odbieracie smartfon ze sklepu.

Jeżeli telefon jest dla Was ważnym narzędziem do pracy lub nie chcecie rozstawać się z dostępem do mobilnych gier i filmów, Żabka oferuję możliwość wynajęcia urządzenia z systemem Android na czas naprawy za 99 złotych. W cenie zawarte są już wszystkie koszty, w tym transportu smartfona.

Zanim jednak telefon powędruje do serwisu, musi być odpowiednio przygotowany. Należy wyjąć obecne w urządzeniu karty i usunąć naklejki do płatności zbliżeniowych, szkło ochronne oraz etui. Trzeba także powyłączać blokady i zabezpieczenia oraz samemu zapakować telefon tak, aby nie uszkodził się on w transporcie.

Żabka oferuje dwa rodzaje napraw. Pierwszą realizuje serwis autoryzowany, jest oparta na oryginalnych częściach i nie narusza warunków gwarancji. Druga, nazwana „profesjonalną” wykorzystuje wysokiej jakości zamienniki i jest realizowana w nieautoryzowanych przez producenta telefonu placówkach. Na oba typy naprawy klient otrzymuje 90 dni gwarancji. Czas przywracania urządzenia do dawnej świetności powinien potrwać nie dłużej niż 7 dni roboczych od momentu uiszczenia zapłaty za usługę.

Zgłoszenie naprawy możecie wykonać poprzez formularz dostępny na stronie. Serwis może służyć również do sprawdzenia statusu procedury.

Pierwsze 500 osób które zrealizują naprawę z pomocą Digital Care i Żabki otrzymają folię ochronną na ekran odratowanego smartfona. Mam nadzieję, że w ten sposób niejedno urządzenie uniknie smutnego losu w koszu na elektrośmieci.