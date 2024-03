Irytują Cię reklamy w grach na Androidzie? To się zmieni

Zawsze jest jakieś pole do zmian i ulepszeń. Na zakończonym niedawno Google for Games Developer Summit omówione zostały nowości, jakie dotkną graczy i projektujących gry na platformę Android.

GPG żyje

Korzystacie z Google Play Games? Cyfrowa platforma do uruchamiania gier z Androida na PC wciąż jest rozwijana przez giganta z Mountain View. W przyszłości mamy doczekać się większej liczby gier, które zostały opracowane z myślą o komputerach osobistych. Artykuł nie wspomina, jakie hity miałyby dołączyć do takich tytułów, jak Lineage2M, Odin: Valhalla Rising czy Genshin Impact, jednak Google jest pewne, że chodzi o „najlepsze zespoły”.

Źródło: Google

Kolejna nowość związana jest z save’ami. Możliwość transferu zapisanego stanu gry pomiędzy komputerami czy platformami to największe wybawienie współczesnego gamingu i nie spotkałem nikogo, kto byłby przeciwnikiem tego rozwiązania. Google chce, aby postęp i osiągnięcia w grach były dostępne bez względu na użytkowaną platformę. Poza tym, twórcy mają zyskać narzędzia do łatwiejszego wdrażania zróżnicowanych opcji logowania.

„Ciche” reklamy na Androidzie

W przyszłości możemy się również spodziewać „nowych sposobów na angażowanie się w gry, które kochamy”. Pod tym nieco enigmatycznym hasłem Google widzi dwa rozwiązania. Pierwsze jest już dostępne dla anglojęzycznych użytkowników uczestniczących w programie wczesnego dostępu i polega na prezentowaniu materiałów wideo z YouTube’a w zakładce z grą czy na stronie sklepu.

Źródło: Google

Drugi pomysł związany jest z nieodłącznym elementem darmowych gier mobilnych, czyli reklam. Google AdMob ma umożliwić zamienienie klasycznych przerw na filmiki i pop-upów na reklamy, które zostaną wkomponowane w interaktywne elementy wewnątrz gry. Z jednej strony gracze będą mogli grać bez upierdliwych przerw. Z drugiej strony nie wiadomo, czy takie reklamy spełnią swoje zadanie i nie znikną przez niską dochodowość.

Ostatnia nowinka została skierowana do subskrybentów Google Play Pass. Od dziś, na wybranych rynkach, osoby opłacające abonament będą mogły liczyć na wyjątkowe przedmioty do wykorzystania w grach lub zniżki na zakupy jako forma bonusu do opłacanej subskrypcji. W tej chwili Play Pass w zakładce oferty oferuje 23 złotych zniżki na zakupy m.in. w EA SPORTS FC Mobile, Roblox, Hearthstone czy Diablo Immortal. Promocja trwa do 31 marca 2024 roku.

Tak prezentuje się zakładka „Oferty” wewnątrz Play Pass. (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Trzeba przyznać, że działania Google dotyczą wielu rozwijanych przez giganta pomysłów związanych z graniem na Androidzie. Miejmy nadzieję, że na efekty tych działań nie będziemy musieli długo czekać.