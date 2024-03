Chrome, Edge, Safari, a może Firefox? Tak sprawdzisz, która przeglądarka jest najszybsza

Sytuacja, w której najwięksi gracze na rynku przeglądarek łączą siły, nie należy do kategorii codziennych. Firmy Google, Apple, Microsoft i Mozilla postanowiły działać razem, by stworzyć test, który pokaże, która przeglądarka jest najszybsza.

Odwieczny spór może zostać rozwiązany?

Korzystanie z przeglądarki internetowej to zdecydowanie jedna z najczęściej wykonywanych przez użytkowników czynności i to zarówno jeśli mówimy o osobach korzystających z komputerów, czy z urządzeń mobilnych. Najpopularniejszym programem służącym do przeglądania sieci pozostaje Google Chrome. Posiadanie wielu zwolenników nie jest oczywiście równoznaczne z tym że to właśnie ta przeglądarka może pochwalić się najszybszym działaniem. Jak to sprawdzić?

Żeby ocenić prędkość działania tego typu programów w 2014 roku, zespół WebKit (czyli osoby odpowiedzialne za stworzenie silnika Safari) udostępnił Speedometer, czyli narzędzie służące do testowania przeglądarki. W 2018 roku do projektu dołączyło Google, co poskutkowało wypuszczeniem wersji 2.0 tego testu. Teraz najwięksi gracze na rynku przeglądarek połączyli siły i dzięki temu powstał Speedometer 3.0., który jest efektem współpracy trzech głównych silników przeglądarek: Blink, Gecko i WebKit.

Jak szybka jest moja przeglądarka?

W opisie omawianego przeze mnie narzędzia możemy przeczytać, że jest to test porównawczy, który mierzy responsywność aplikacji internetowych. Wykorzystuje demonstracyjne aplikacje webowe do symulowania działań użytkownika. Benchmark ma na celu zaprezentowanie kompleksowych wyników działania przeglądarki, które obejmują m.in. używanie DOM (Document Object Model), frameworków JavaScript, edytorów WYSWIG oraz renderowanie obrazów.

Żeby poddać testom używaną przez siebie na co dzień przeglądarkę, wystarczy przejść na stronę internetową Speedometer i rozpocząć benchmark. Składa się on z 580 kroków, a jego wykonanie może zająć kilka minut. Wszystko uzależnione jest od programu, z którego obecnie korzystacie. Po zakończeniu testu na ekranie zostanie wyświetlony wynik liczbowy, ale mamy także dostęp do zdecydowanie bardziej szczegółowych statystyk, które nawet można eksportować jako plik JSON lub CSV.

Test podczas pracy Szczegółowe wyniki (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Takie wyniki mogą okazać się ciekawe nie tylko dla samych użytkowników, ale także deweloperów i twórców stron internetowych. Jak czytamy na blogu firmy odpowiedzialnej za stworzenie testu, „podstawowym celem Speedometer 3 jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistej sieci WWW, tak aby użytkownicy odnosili korzyści, gdy przeglądarka poprawiła swój wynik w testach”.