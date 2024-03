Tych smartfonów Apple nie warto kupować. Zobacz jak tracą na wartości

To, że smartfony dość szybko tracą na wartości nie jest żadną tajemnicą. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku urządzeń Apple, które powszednie uważane są za należące do segmentu premium. Sprawdź, w jakie iPhone’y nie warto inwestować tuż po ich premierze.

Jak szybko spadają ceny smartfonów Apple?

Najnowsza seria iPhone’ów oficjalnie zadebiutowała we wrześniu 2023 roku. Ich cena po zaledwie miesiącu od premiery spadła średnio o 28,8%. Warto jednak pamiętać o tym, że są modele i ich warianty, które tracą na wartości najszybciej.

W przypadku najnowszych smartfonów Apple najwięcej na wartości po 30 dniach od rozpoczęcia sprzedaży stracił iPhone 15 Pro 1 TB (38,8%), a najmniej model 15 Pro Max 256 GB (18,8%). Co ciekawe po 3 miesiącach cena najnowszej serii urządzeń Apple lekko podskoczyła, a więc spadek ich wartości się nie pogłębiał.

Zestawienie zmian w cenach poszczególnych modeli iPhone’ów (źródło: sellcell)

Spore spadki wartości smartfonów widać po pierwszym roku od rozpoczęcia ich sprzedaży. Żeby to obrazować, warto sięgnąć do danych dotyczących iPhone’ów 14. Rok po swojej premierze ceny serii obniżyły się średnio o 42,7%. Najbardziej w dół poleciały ceny modelu 14 Plus 512 GB (49,3%), a najmniej 14 Pro Max 256 GB (34%). Podobnie plasuje się seria iPhone 13, której wartość 12 miesięcy od premiery spadła średnio o 43,4%. Wśród smartfonów Apple z 2021 roku najszybciej taniał model 13 Mini 512 GB (49,9%), a najwolniej 13 Pro 128 GB (36,9%). Dokładnie dane obrazuje tabela umieszczona poniżej:

Te iPhone’y tracą na wartości najszybciej

Dane dotyczące tego jak zmieniały się na przestrzeni czasu ceny smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka na pleckach zgromadził serwis sellcell. Autorzy tego raportu zauważyli ciekawą prawidłowość, która wskazuje na to, że najszybciej tanieją iPhone’y, które w nazwie swojego modelu mają dopisek SE. Fakt ten potwierdził się w przypadku 2. i 3. generacji budżetowych iPhone’ów.

iPhone SE 3 wydany w marcu 2022 roku stracił średnio 42,6% swojej pierwotnej wartości już po pierwszym miesiącu, a po roku spadek ten wyniósł już 64,7%. Oznacza to, że w ciągu jednego miesiąca seria SE 3 straciła na wartości o 23,9% więcej niż iPhone 13 i 28,4% więcej niż „trzynastka”. Z kolei cena iPhone SE 2 po 30 dniach spadła o 42,6%, a po 356 dniach od rozpoczęcia sprzedaży o 54,3%.

Potwierdza to fakt, że seria SE tanieje najszybciej ze wszystkich smartfonów Apple. W kontekście pojawiających się doniesień o spodziewanej w 2025 roku premierze kolejnej generacji budżetowego iPhone’a warto zadać sobie pytanie, czy również 4. generacja z dopiskiem SE będzie tak szybko tracić na wartości jak poprzednicy.