Kto pomagał przy rozwijaniu Map Apple, otrzyma miły prezent

Ponieważ Mapy Apple mocno ustępowały jakością Mapom Google, wielu użytkowników iPhone’ów zdecydowanie wolało usługę giganta z Mountain View, odwracając się plecami do Tima Cooka. Mapy Apple trzeba było przebudować i nie udałoby się to, gdyby nie pomoc ochotników. Teraz dostają za to podziękowania.

Mapy Apple usprawnione

To wymagało naprawdę wiele pracy. Jeszcze kilka lat temu Mapy Apple były w kiepskim stanie, a program naprawczy był potrzebny od zaraz.

Mapy Apple często okazywały się nieużywalne (zdjęcie z 2016 roku)

W ostatnim czasie można jednak zauważyć znaczny progres, jeśli chodzi o jakość aplikacji i usługi. W lepszym stopniu odzwierciedlają one aktualne drogi i oferują dokładniejszą nawigację. Wciąż nie jest to poziom Map Google, ale można mówić o postępie.

Odnowiona wersja Map Apple dostępna jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Podziękowanie za działanie na rzez Map Apple

Niektórzy współpracownicy Apple, otrzymali ostatnio miły prezent, który jest wyrazem podziękowania za wkład, jaki wnieśli w usprawnienia Map. Pakiet upominkowy zawiera kilka niestandardowych przypinek, naklejek i zdjęć z Map Apple. Przyjemnym dodatkiem jest także mała kartka z wyrazami wdzięczności za pracę przy ulepszaniu aplikacji i usługi.

„Każde z Was pozostawiło swój ślad w Springfield. Dziękujemy za Twój wkład w ten produkt oraz za budowanie na dziedzictwie wspaniałej pracy, tutaj w Apple.”

Springfield jest kryptonimem dla projektu ulepszania Map Apple, nad którym wspólnie pracował rozproszony zespół specjalistów.

To z pewnością miły gest ze strony Apple. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy to jedno, ale podziękowanie za nią od zleceniodawcy to zupełnie coś innego. Potrafi wzmóc motywację i wzmocnić chęć do dalszej pracy. Przydatna rzecz przy końcówce roku, kiedy wszyscy wyczekują już zmiany w sposobie zapisywania daty.