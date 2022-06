15 GB internetu za darmo. Gdzie? W Orange!

W lato pakiety internetowe topnieją szybciej niż śnieg na wiosnę. Dlatego warto być na bieżąco z aktualnymi promocjami operartorów sieci komórkowych. Dzięki temu nie powinno nam zabraknąć transferu w najmniej odpowiednim momencie.

15 GB internetu od Orange

Jeśli akurat planujemy jakiś wyjazd lub urlop w najbliższych dniach, to na pewno nie pogardzimy dodatkową paczką gigabajtów od operatora. Zwykle, żeby dostać jakiś dodatkowy pakiet, trzeba się o niego postarać – na przykład doładować konto w ofercie na kartę lub coś w tym stylu. Abonamentowi klienci Orange nie muszą się specjalnie wysilać.

Orange oddaje swoim użytkownikom aż 15 GB internetu do wykorzystania. Za darmo. Wystarczy ruszyć kciukiem. W ramach akcji „Środy z Orange” w aplikacji operatora znajdziemy prezent. Wystarczy zgodzić się na jego przyjęcie, a dodatkowa paczka danych będzie mogła być przez nas wykorzystana na awaryjne oglądanie filmów czy seriali.

Jak odebrać prezent?

Proste – przechodzimy do aplikacji Mój Orange i w zakładce „Dla Ciebie” powinien nam się wyświetlić baner z prezentem na ten tydzień, wraz z terminem, do którego możemy go odebrać. Po wyrażeniu zgody, dostaniemy potwierdzenie uruchomienia pakietu.

Przed aktywacją warto sprawdzić, kiedy kończy się aktualny okres rozliczeniowy. Być może w naszym przypadku bardziej logiczne będzie, jeśli włączymy darmowe 15 GB po tym, jak rozpocznie się nowy. Oczywiście – o ile w najbliższy weekend nie będziemy potrzebować dodatkowej paczki danych. Nigdy nie wiadomo!