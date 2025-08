Z tego tabletu wyświetlisz 120-calowy obraz. A to jeszcze nie wszystko, co potrafi

Blackview Active 12 Pro to pierwszy na świecie tablet z wbudowanym projektorem DLP o jasności 200 lumenów, który potrafi wyświetlić obraz o przekątnej aż 120 cali. Do tego oferuje potężną baterię 30000 mAh, wsparcie dla 5G i podzespoły na poziomie flagowych smartfonów. Ile kosztuje?

Tablet, który naprawdę trudno do czegoś porównać

Blackview Active 12 Pro to tablet mający wbudowany projektor. Wystarczy jeden przycisk, aby wyświetlić ekran o przekątnej do 120 cali i rozdzielczości 1080p. Jak deklaruje producent, funkcja automatycznej korekcji trapezu i autofocusu pozwala uzyskać stabilny, wyraźny obraz na każdej powierzchni, od ścian biur po namioty czy boki pojazdów.

Urządzenie wspiera Widevine L1, co oznacza, że można na nim streamować filmy w jakości Full HD z platform takich, jak Netflix czy Prime Video. Dzięki temu Active 12 Pro może pełnić rolę mobilnego centrum rozrywki.

źródło: Blackview

Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Dimensity 7300, nawet 16 GB RAM (który można jednak rozszerzać wirtualnie do nawet 48 GB) oraz do 1 TB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 3 TB za pomocą karty microSD.

Do tego dochodzi ogromny akumulator o pojemności 30000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W i funkcją ładowania zwrotnego, dzięki której tablet może pełnić rolę powerbanku.

źródło: Blackview

Zapomniałbym – ten sprzęt do tego jest pancerny

Blackview zadbało, by Active 12 Pro sprawdził się w każdych warunkach. Urządzenie ma certyfikaty IP68 i IP69K, jest odporne na pył, wodę oraz upadki z wysokości do 12 metrów, a jego konstrukcja wytrzymuje nacisk aż 2,2 tony. Tablet pracuje w temperaturach od –20°C do 60°C.

Oprócz projektora, urządzenie ma również wbudowaną lampę kempingową o mocy 400 lumenów z trzema trybami: stałym, SOS i stroboskopowym. Dzięki temu tablet może zastąpić nie tylko komputer czy projektor, ale też mocną latarkę, która w terenie bywa niezbędna.

Na uwagę zasługuje również zestaw aparatów. Główny moduł ma tutaj 108 Mpix, a przedni 50 Mpix – oba oparte na sensorach Samsunga. Do tego na pokładzie mamy też wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2K z odświeżaniem 90 Hz oraz jasnością do 650 nitów. Niestety, to tylko LCD, ale nie może być zbyt kolorowo. Tablet działa w oparciu o system DokeOS_P 4.2, mającym pod maską Androida 15.

Cena Blackview Active 12 Pro

Blackview Active 12 Pro trafi do sprzedaży w cenie startującej z poziomu 529 dolarów. Teraz jednak za pośrednictwem Aliexpress można kupić go z 14% zniżką za dokładnie 3277,59 złotych. Ktoś z Was jest zainteresowany takim sprzętem? A może jednak poszukujecie taniego tabletu?

Na koniec dodam tylko, że to nie jest pierwszy tablet z projektorem. Wcześniej mieliśmy do czynienia np. z 8894 Tank Pad, którego obraz wyświetlany był z janością 100 lumenów, a akumulator wewnątrz urządzenia miał pojemność 21000 mAh.