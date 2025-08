Najtańszy odkurzacz pionowy Dreame już w Polsce. Są też dwie droższe propozycje

Dreame wprowadza do Polski trzy nowe modele odkurzaczy pionowych: T30 Flex, R20 Ultra AquaCycle oraz R20 Ultra. Producent chce dzięki nim odpowiedzieć na potrzeby różnych użytkowników – tych szukających kompaktowych rozwiązań do codziennych porządków, po tych, którzy oczekują bardziej zaawansowanych technologii. Nowe urządzenia można kupić w specjalnej ofercie premierowej do 14 sierpnia.

Seria R20, czyli dwie wersje dla różnych potrzeb

Dreame R20 Ultra AquaCycle to najbardziej zaawansowany z nowych modeli. Urządzenie łączy funkcje odkurzania na sucho i mopowania dzięki specjalnej głowicy AquaCycle (bardzo podobnej to tej z modelu Dreame Z30 AquaCycle), wyposażonej w oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę. Wałek mopujący obraca się z dużą prędkością, a konstrukcja całego modułu umożliwia sprzątanie pod meblami z niskim prześwitem, co zwykle stanowi wyzwanie dla konkurencyjnych modeli.

Siła ssania wynosząca 200 AW i silnik osiągający aż 120000 obrotów na minutę pozwalają na skuteczne zbieranie nawet drobnych zanieczyszczeń. Odkurzacz został wyposażony w szczotkę Omni-Brush, która dzięki swojej konstrukcji czyści od krawędzi do krawędzi i minimalizuje ryzyko pozostawienia nieposprzątanych miejsc.

Dla osób, które nie potrzebują mopowania, Dreame przygotowało model R20 Ultra. To odkurzacz z tym samym silnikiem, mocą ssania 200 AW i szczotką Omni-Brush, ale dodatkowo wyposażony w technologię CelesTect.

źródło: Dreame

Dzięki niej szczotka oświetla podłogę pod kątem 140°, co pozwala wykrywać nawet najmniejsze zabrudzenia, które zwykle umykają podczas codziennych porządków. Szczotka jest również zaprojektowana w taki sposób, by zapobiegać zaplątywaniu się włosów, co znacząco ułatwia utrzymanie jej w czystości.

Oba modele z serii R20 oferują do 90 minut pracy na jednym ładowaniu, a ich system czujników automatycznie dopasowuje moc ssania do ilości wykrytych zabrudzeń. Wielowarstwowy system filtracji usuwa 99,99% cząsteczek o wielkości nawet 0,3 μm, co ma szczególne znaczenie dla alergików.

W zestawie znajdują się: szczotka Omni-Brush, elektryczna miniszczotka, szczotka wielofunkcyjna, miękka szczotka, rura przedłużająca oraz stacja do przechowywania akcesoriów. W przypadku modelu R20 Ultra AquaCycle użytkownicy dodatkowo otrzymują głowicę do mopowania oraz podstawkę do jej przechowywania.

Dreame R20 Ultra AquaCycle ok. 1699 zł Media Expert

Co oferuje Dreame T30 Flex?

Dreame T30 Flex to propozycja dla tych, którzy potrzebują lekkiego, elastycznego odkurzacza do codziennego sprzątania. Napędza go silnik bezszczotkowy o mocy 450 W, który generuje 144 AW siły ssania. Akumulator pozwala na 60 minut pracy, co w zupełności wystarcza do odkurzenia średniej wielkości mieszkania. Wydajny system filtracji usuwa do 99% cząsteczek kurzu, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.

Największym wyróżnikiem T30 Flex jest przegubowa rura przedłużająca, która pozwala sprzątać pod niskimi meblami bez konieczności schylania się. Do dyspozycji użytkownika jest również uniwersalna szczotka z oświetleniem LED, która skutecznie wykrywa zabrudzenia na podłodze.

źródło: Dreame

W zestawie znajdziemy szeroki komplet akcesoriów: rurę z przegubem, szczotkę uniwersalną z oświetleniem, elektryczną miniszczotkę, ssawkę szczelinową, szeroką ssawkę uniwersalną oraz uchwyty ścienne do odkurzacza i akcesoriów.

źródło: Dreame

Ceny nowych odkurzaczy w ofercie premierowej obowiązują do 14 sierpnia 2025 roku i wynoszą:

Dreame T30 Flex – 649 złotych (co ciekawe, Media Expert sprzedaje go za 549 złotych),

R20 Ultra AquaCycle – 1699 złotych (z kuponem 120 złotych na zakupy w sklepie Dreame),

R20 Ultra – 1399 złotych (z kuponem 100 złotych).

Po tym terminie ceny wzrosną do – odpowiednio – 699 złotych, 1899 złotych i 1649 złotych.