Koniec monopolu Media Expert. Znana marka wchodzi z przytupem do konkurencji

Do tej pory smartfony marki Vivo z oficjalnej polskiej dystrybucji były dostępne wyłącznie w sklepie Media Expert. Od dziś można je kupić również u konkurencji sieci, która włącza niskie ceny.

Smartfony Vivo od 9 lutego 2026 roku już nie tylko w Media Expert

Media Expert ochoczo sprzedaje urządzenia wielu różnych marek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jako jedyny sklep z elektroniką i sklepami stacjonarnymi oferuje sprzęt firmy mniejszego kalibru niż Apple, Samsung i Xiaomi.

Tak do tej pory było też w przypadku marki Vivo, której smartfony od jej powrotu na polski rynek w 2025 roku były dostępne jedynie w Media Expert. Od dziś, tj. 9 lutego 2026 roku, możecie je kupić również w sklepie RTV Euro AGD, który jest jednym z największych konkurentów sieci promowanej aktualnie przez Cleo i Donatana.

Promocja na smartfony Vivo w RTV Euro AGD

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży smartfonów marki Vivo w kolejnej sieci elektromarketów przygotowano liczne promocje. Flagowy smartfon Vivo X300 Pro w zestawie z zestawem fotograficznym Vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender można kupić 800 złotych taniej – za 5998 złotych.

W obniżonej cenie dostępny jest również smartfon Vivo X300 – za 4499 złotych. Jeśli nie wiecie, który wybrać, to Kasia przygotowała dla Was porównanie Vivo X300 Pro i Vivo X300. Zainteresować Was może też Vivo X200 FE – fajny, kompaktowy za 2999 złotych, który na start kosztował w Polsce 3799 złotych.

Smartfony Vivo X300 i Vivo X300 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Naturalnie marka Vivo ma w ofercie też tańsze modele – Vivo V50 5G 12/512 GB za 1999 złotych (zamiast 2299 złotych) oraz Vivo V60 Lite 5G za 1199 złotych (zamiast 1299 złotych). Na razie smartfony Vivo będą dostępne jedynie w sklepie internetowym RTV Euro AGD (wszystkie znajdziecie pod tym adresem – to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co ślicznie dziękujemy).

Jeżeli natomiast jesteście #TeamMediaExpert, to wszystkie smartfony Vivo w ofercie tej sieci dostępne są na tej stronie (w takich samych cenach jak w RTV Euro AGD; to też link afiliacyjny).