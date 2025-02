Tańszy YouTube bez reklam? Google zapala światełko w tunelu

Nadciąga nowy, tańszy abonament YouTube Premium. Pozwoli uwolnić się od reklam, ale nie zapewni dostępu do innych korzyści. Dla mnie brzmi to jak opcja, na którą z przyjemnością mógłbym się skusić. I wiem, że nie ja jeden.

Nadciąga tańszy abonament YouTube Premium Lite

Korzystanie z serwisu YouTube kosztuje dziś nas dużo cierpliwości – albo 25,99 złotych miesięcznie, bo właśnie tyle wynosi cena abonamentu YouTube Premium, który pozwala uwolnić się od reklam, oferując przy okazji kilka innych korzyści. Choć wielu z nas chciałoby zafundować sobie taki komfort, nie brakuje osób, dla których jest to po prostu zbyt wysoka kwota. To właśnie z myślą o nich Google pracuje nad nowym pakietem.

Agencja Bloomberg poinformowała, że firma Google planuje już niebawem umożliwić użytkownikom wykupienie abonamentu YouTube Premium Lite. Zgodnie z tym, co możesz przypuszczać, będzie on tańszy. Nie wiadomo, o ile tańszy, ale na pewno bardziej przystępny cenowo niż ten podstawowy.

Aktualne ceny YouTube Premium (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

YouTube bez reklam będzie tańszy. A, czy płacąc, zyskasz coś jeszcze?

Oczywiście, niższa cena będzie ściśle powiązana z uboższą ofertą. Zabraknie między innymi dostępu do muzycznego serwisu YouTube Music Premium, nie będzie też możliwości pobierania filmów do późniejszego oglądania ich w trybie offline ani opcji odtwarzania filmów przy wyłączonym ekranie smartfona.

To, co najważniejsze, to że wyeliminuje on reklamy w serwisie YouTube. Nie wiadomo jednak czy wszystkie, ponieważ wspomina się o możliwości pozostawienia reklam przy muzycznych teledyskach. Nierozstrzygnięta pozostaje także kwestia innych benefitów, wynikających z opłacania abonamentu Premium, takich jak wyższa jakość wideo, kolejkowanie filmów na urządzeniach mobilnych czy przeskakiwanie jednym dotknięciem do najpopularniejszego fragmentu.

Gdzie najpierw pojawi się YouTube Premium Lite?

Bloomberg podaje, że abonament YouTube Premium Lite w pierwszej fazie trafi do użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Australii, Tajlandii i – tuż obok nas – w Niemczech.

Sam chętnie zobaczyłbym go w Polsce. Reklamy przy teledyskach mi nie przeszkadzają, bo muzyki i tak słucham w innej aplikacji i właściwie jedyne, na czym mi zależy, to ich brak przy pozostałych filmach, a 26 złotych miesięcznie w tym przypadku to dla mnie kiepski interes.

A jak płacić mniej za YouTube Premium już dziś?

Aktualnie YouTube oferuje tylko jeden abonament w stałej cenie. Nie oznacza to jednak, że nie da się co nieco zaoszczędzić. Na obniżoną cenę mogą na przykład liczyć studenci, którzy potwierdzą swój status przez SheerID. Jeśli masz taką możliwość, to warto, ponieważ taka subskrypcja kosztuje jedynie 14,99 złotych miesięcznie.

Mniej za YouTube Premium możesz płacić także wtedy, gdy zdecydujesz się na zakup abonamentu wraz z innymi członkami rodziny, mieszkającymi pod tym samym adresem. Cena subskrypcji rodzinnej wynosi 46,99 złotych miesięcznie, a więc już przy dwóch osobach można mówić o oszczędności (wychodzi wszak po 23 i pół złotego na głowę), a do jednego konta dołączyć można nawet pięciu domowników.