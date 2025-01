Oryginalny operator zmienia ofertę. Dużo więcej gigabajtów

Fonia to operator, którego oferta wyróżnia się na tle propozycji innych firm z segmentu usług telekomunikacyjnych. Postanowił ją jednak nieco odświeżyć, aby klienci mieli do dyspozycji większe pakiety internetu. Przygotował też dwie promocje.

Operator Fonia zmienia ofertę. Więcej gigabajtów w każdym pakiecie

Fonia to oryginalny operator z uwagi na konstrukcję jego oferty, która nie ogranicza się wyłącznie do zapewniania usług telekomunikacyjnych. Obok nich klienci zyskują bowiem dostęp do kuponów oraz możliwość uzyskania cashbacku (zwrotu części wydanych pieniędzy na zakupy).

Ostatnio Fonia zmodyfikowała swoją ofertę w 2024 roku. W jej ramach klienci mogli wybrać jeden z trzech pakietów z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem internetu: 21 GB za 15 złotych miesięcznie, 40 GB za 24 złote miesięcznie i 100 GB za 49 złotych miesięcznie.

Poprzednia oferta sieci Fonia (źródło: Fonia)

Od teraz oferta sieci również składa się z trzech pakietów z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, ale klienci dostają większe paczki internetu: 31 GB za 20 złotych miesięcznie, 100 GB za 40 złotych miesięcznie i 500 GB za 69 złotych miesięcznie. Fonia zatem, podobnie jak konkurencja, zdecydowała się zaoferować „więcej za więcej”.

Promocja Fonia – korzystasz dłużej, płacisz mniej

Operator przygotował dwie promocje dla klientów zainteresowanych jego ofertą. Pierwsza to rabat w wysokości 50% na pierwszy miesiąc – aby z niego skorzystać, należy wpisać podczas zamawiania karty SIM odpowiedni kod (10za31, 20za100 lub 34za500).

Nowa oferta Fonia od stycznia 2025 roku (źródło: Fonia)

Operator oferuje również możliwość zapłacenia za cały kwartał, a nawet rok z góry. W pierwszym przypadku płatność będzie pobierana co 3 miesiące i nie przewidziano tutaj żadnej promocji. Natomiast przy rocznej subskrypcji klient zapłaci mniej – otrzyma 12 miesięcy w cenie 10, zatem zaoszczędzi 40, 80 lub nawet 138 złotych, dzięki czemu za miesiąc wyjdzie około 16,7, 33,40 lub 57,50 złotych.

Nowa oferta Fonia od stycznia 2025 roku – subskrypcja roczna (źródło: Fonia)

Za aktywację każdego numeru operator pobierze jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 1 złotego. Fonia świadczy swoje usługi telekomunikacyjne na infrastrukturze sieci Plus. Klienci mogą korzystać również z technologii 5G. Otrzymają też 20% zwrotu za każdą subskrypcję, ponieważ właśnie w takim modelu zapewniany jest dostęp do usług. Oznacza to, że można zrezygnować w dowolnym momencie bez konsekwencji.