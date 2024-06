YouTube udostępnił dwie nowe funkcje. Trzeba mieć odpowiedni smartfon, aby z nich korzystać

Mam dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Otóż YouTube pochwalił się nowymi funkcjami, ale trzeba mieć odpowiedni smartfon i trochę „szczęścia”, aby z nich korzystać. Dodatkowo należy zapłacić za dostęp do YouTube Premium.

Wybrani użytkownicy YouTube dostali dwie nowe funkcje

Pierwsza z nowych funkcji, czyli Jump Ahead, wykorzystuje możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. AI pomaga bowiem przeskoczyć często pomijany fragment filmu. Pod uwagę, co jest jak najbardziej zrozumiałe, brane są jednak przede wszystkim dane pochodzące od innych użytkowników – algorytm ustala, który fragment pomija większość oglądających.

Skorzystanie z tej nowości jest banalnie proste. Wystarczy tylko dwukrotnie stuknąć w ekran, aby pojawił się przycisk Jump Ahead w prawym, dolnym rogu. Oczywiście naciśnięcie na ten przycisk skutkuje przeskoczeniem często pomijanego fragmentu wideo. Brzmi całkiem ciekawie i jak najbardziej nowość może być przydatna. Szkoda tylko, że obecnie skorzystają z niej tylko wybrani użytkownicy.

Jeśli ktoś chce mieć dostęp do funkcji Jump Ahead, to musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, przeznaczona jest ona tylko dla osób płacących za YouTube Premium. Po drugie, obecnie dostępna jest wyłącznie w USA. Po trzecie, zadebiutowała ona tylko na smartfonach z Androidem. Z czasem dostępność zostanie rozszerzona, ale teraz jest ona dość wyraźnie ograniczona.

Druga nowość przeznaczona jest dla użytkowników, którzy oglądają Shortsy, czyli krótkie filmy na wzór tych z TikToka. Funkcja zapewnia bowiem obsługę Picture-in-Picture w przypadku tego typu materiałów. Można zmienić rozmiar okna, a także widoczne są podstawowe przyciski sterujące, pozwalające na chociażby poruszenie się pomiędzy shortsami. Tutaj też trzeba mieć odpowiedni smartfon – obecnie funkcja dostępna jest na urządzeniach z Androidem. Właściciele iPhone’ów muszą jeszcze poczekać.

Możesz sprawdzić eksperymentalne funkcje na YouTube

Polscy użytkownicy, którzy płacą za dostęp do YouTube Premium, mogą przetestować dwie nowości. W kwietniu informowaliśmy Was o nowym wyglądzie YouTube dostępnym na desktopie z poziomu przeglądarki internetowej. Teraz możecie go włączyć w ramach funkcji eksperymentalnych.

Kolejna nowość to inteligentne pobieranie Shortsów. Otrzymujemy automatyczne pobieranie rekomendowanych filmów na urządzenie, co pozwala na ich oglądanie również w trybie offline. Obie funkcje znajdziecie na youtube.com/new.