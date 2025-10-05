Masz Apple Watcha? Ten powerbank został stworzony dla Ciebie

Nawet najlepszy smartwatch nie uniknie momentu, gdy bateria zacznie migać na czerwono. Dla osób, które nie chcą nosić przy sobie dużych powerbanków, Baseus przygotował bardzo kompaktowe i praktyczne rozwiązanie.

Minimalistyczny rozmiar i duża użyteczność

Baseus EnerFill FW11 to powerbank stworzony wyłącznie z myślą o użytkownikach Apple Watcha. Jego najważniejszą cechą jest rozmiar. Urządzenie mierzy zaledwie 61,5 x 48 x 14 mm i waży tylko 53 gramy.

Wewnątrz tej niewielkiej obudowy umieszczono akumulator o pojemności 1640 mAh, który współpracuje z bezprzewodową ładowarką 5 W, specjalnie dostosowaną do zegarków Apple. Urządzenie korzysta z portu USB-C i obsługuje tzw. pass-through charging, czyli ładowanie powerbanku i zegarka jednocześnie.

Wbudowany system bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem, przeładowaniem i zbyt wysokim natężeniem prądu. Status baterii prezentowany jest przez diodę LED w trzech kolorach: zielonym (pełny poziom), żółtym (średni) i czerwonym (niski).

źródło: Baseus via Amazon

Design dopracowany jak sprzęt Apple

Baseus nie zdecydował się na designerskie eksperymenty. Powerbank dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Midnight (czarny) i Starlight (biały). Obie prezentują się elegancko i minimalistycznie, przez co urządzenie dobrze komponuje się zarówno z zegarkiem, jak i innymi akcesoriami Apple. Niewielka forma sprawia, że FW11 dobrze wygląda na biurku, ale można go też przypiąć do kluczy lub wrzucić do kieszeni.

Jeśli chodzi o cenę, wiele zależy od miejsca zakupu. Na Amazonie powerbank kosztuje 29,99 euro (~128 złotych). W serwisie AliExpress można go znaleźć w cenie około 23 euro (~98 złotych), z wysyłką prosto z Chin.

Choć to z pozoru proste urządzenie, trudno nie docenić jego funkcjonalności. To jedno z nielicznych akcesoriów, które faktycznie zostały zaprojektowane wokół potrzeb użytkowników Apple Watcha, bez zbędnych dodatków i funkcji, które i tak często pozostają nieużywane.