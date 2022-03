Xiaomi wywraca do góry nogami swoje aplikacje fitness. Tego się nie spodziewaliśmy

Xiaomi nie zrobiło z tego ważnej sprawy, ale nadchodzące zmiany dotyczące aplikacji obsługujących urządzenia noszone firmy odczują miliony posiadaczy opasek Mi Smart Band czy zegarków Xiaomi Watch.

Xiaomi ulepsza aplikacje mobilne

Przy okazji premiery nowych zegarków z serii Xiaomi Watch S1, chiński producent zapowiedział dokonać znacznych modyfikacji w grupie swoich aplikacji do śledzenia aktywności i zdrowia użytkownika za pomocą urządzeń wearables.

Xiaomi Watch S1 (źródło: Xiaomi)

W tym momencie Xiaomi ma w portfolio dwie aplikacje, przeznaczone do tego celu: Xiaomi Wear (lub Xiaomi Wear Lite dla urządzeń z iOS) oraz Xiaomi Health. Zostaną one połączone w jedną – Mi Fitness.

Xiaomi Mi Fitness zadziała z premierowymi zegarkami Xiaomi Watch 1S i Xiaomi Watch 1S Active oraz urządzeniami, które Xiaomi wprowadziło w ostatnim czasie: Mi Smart Band 6, Redmi Smart Band Pro, Mi Watch, Mi Watch Lite i Redmi Watch 2 Lite. Apka umożliwia też także automatyczny transfer danych treningowych na platformy Strava i Apple Health.

Krok w stronę Amazfit

Amazfit i Xiaomi ściśle ze sobą współpracują. W końcu Amazfit to odmienione Huami, którego fundamenty kładło Xiaomi. Marka mocno rozwinęła się od czasu uruchomienia w 2015 roku. W tym momencie jej urządzenia mają nawet własny system operacyjny – ZeppOS.

Co ciekawe, Xiaomi zamierza zbliżyć się nieco do Amazfita. Ogłoszono, że aplikacja Mi Fit zmieni swoją nazwę na Zepp Life. Jej zadaniem będzie dalsze obsługiwanie starszych urządzeń Xiaomi, np. Mi Smart Band 5, Mi Smart Band 4. Wygląda to trochę tak, jakby Xiaomi powierzało opiekę nad swoimi nieco starszymi sprzętami Amazfitowi.

Koniec końców, wygląda na to, że w grupie aplikacji zdrowotnych Xiaomi zapanuje większy porządek. Jesteśmy za!