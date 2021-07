Smartwatche Amazfita dostaną kompletnie nowy system operacyjny – Zepp OS

Amazfit zorganizował konferencję, na której zaprezentowano nowe słuchawki PowerBuds Pro oraz podano kilka szczegółów na temat nowego systemu operacyjnego dla smartwatchy.

Amazfit PowerBuds Pro

Amazfit PowerBuds mają już na karku ponad rok, więc przyszedł najwyższy czas na pokazanie światu kolejnego modelu słuchawek. Producent zrezygnował z wyglądu pękatych budsów na rzecz bardziej „airpodsowego” stylu. Mają jednak o wiele więcej funkcji niż zwykłe słuchawki z aktywną redukcją szumów. Wyposażono je na przykład w opcję monitorowania tętna za pomocą czujnika PPG. Ponadto, potrafią automatycznie wykryć aktualnie wykonywane ćwiczenia i prześlą dane o ich długości i intensywności wprost do aplikacji Zepp Health. Będzie można je stamtąd eksportować do aplikacji Strava.

Amazfit PowerBuds Pro (fot. Wareable)

Jedną z interesujących funkcji jest możliwość wykrywania postawy. PowerBuds Pro będą w stanie przypomnieć nam, aby poruszać głową podczas pracy przy biurku, dzięki śledzeniu odcinka szyjnego kręgosłupa. Kiedy przychodzi czas na trochę ruchu i małe rozciąganie, zostanie odtworzony delikatny sygnał dźwiękowy. Podobnie będzie działać monitorowanie poziomów natężenia dźwięku i utrzymywanie go poniżej pułapów określonych przez WHO.

Nie można zapomnieć także o skutecznym ANC, uzyskiwanym dzięki filtrowaniu dźwięków za pomocą 3 mikrofonów. Potrafi ono wyciszyć dźwięki nawet do 40 dB. Słuchawki połączą się ze smartfonem przez Bluetooth 5.0 LE i są odporne na działanie kurzu i wody, zgodnie z certyfikatem IP55. Oferują do 30 godzin pracy z wyłączonym ANC. Całość będzie kosztować 149,99 dolarów.

Nowy chipset Amazfita to serce nowych smartwatchy

Amazfit ogłosił dziś także wprowadzenie nowego chipu Huawnshan 2s, będącego ulepszeniem ubiegłorocznego układu. Daje sporą nadzieję na ulepszenie wydajności energetycznej – zmniejsza zużycie energii nawet o 53%, a w stanie uśpienia nawet o 93%. Procesor powinien trafić do nowego Amazfit GTS 3.

Ogłoszono także nowy system Zepp OS. Jest on znacznie lżejszy od Amazfit OS, co w połączeniu z nowoczesnym procesorem może dać znakomite efekty w postaci długiego czasu działania na baterii w smartwatchach. Oprócz tego pojawiły się plany wprowadzenia do aplikacji Zepp Health opcji ciągłego monitorowania ciśnienia krwi. Jeśli to wszystko rzeczywiście zadziała w nowych zegarkach Amazfita, będą one bardzo silną konkurencją dla innych urządzeń na rynku wearables.