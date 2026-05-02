Xiaomi zadba o uśmiechy swoich klientów. Oto jak to zrobi

Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro – pod tą przydługawą nazwą kryje się najnowsza szczoteczka elektryczna firmy Xiaomi. Pojawiła się na globalnej stronie producenta, co oznacza, że jej dostępność nie będzie ograniczona do Chin – osoby z różnych części świata będą więc mogły uzyskać technologiczne wsparcie przy codziennym dbaniu o higienę jamy ustnej.

Xiaomi jest jednym z tych producentów, którzy nie bawią się w tajemniczość, lecz wykładają kluczowe informacje już w samej nazwie. Z tej tutaj dowiadujemy się, że urządzenie wykorzystuje silnik serwo-oscylacyjny, dzięki któremu mycie zębów ma być wyjątkowo skuteczne. Główka oscyluje w zakresie 60 stopni, a do tego wibruje, aby zebrać jak najwięcej zanieczyszczeń i płytki nazębnej.

Szybkie i intensywne ruchy nie są jedynym sposobem, w jaki szczoteczka Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro pomoże w efektywnym myciu zębów. Producent zadbał również o wibracyjne powiadomienia o dużej sile nacisku, a także o kolorowy wyświetlacz LCD, który nie tylko ułatwia wybór trybu czyszczenia, ale też przedstawia wskazówki dotyczące tego, jak robić to lepiej (pokazuje na przykład, który obszar jamy ustnej nie został potraktowany z wystarczającą dbałością i wymaga doczyszczenia).

Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro (źródło: Xiaomi)

Mały ekranik może okazać się niewystarczający, ale to nie problem. Szczoteczka została też wyposażona w moduł Bluetooth 5.4 i umożliwia przesyłanie statystyk i zebranych danych do aplikacji na telefon. Ta – poza ich przeglądaniem – pozwala także na wygodną zmianę ustawień samego urządzenia. Personalizację ułatwia ponadto obecność dwóch główek w zestawie – standardowej oraz z bardziej miękkim włosiem (dla osób z nadwrażliwymi dziąsłami).

Ładowanie szczoteczki zajmuje 5 godzin, a więc niemało. To jednak żaden kłopot, bo energię uzupełniać wystarczy raz na pół roku – dokładnie producent deklaruje 180 dni działania przy typowym użytkowaniu (czyli dwóch myciach dziennie).

Najważniejsze szczegóły pozostają nieznane

Firma Xiaomi przygotowała dwa warianty kolorystyczne: niebieski i biały. Jak na razie jednak nie podzieliła się informacjami na temat cen i dostępności. Póki co w Polsce możemy kupić nieco uboższy model Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro za niespełna 200 złotych.