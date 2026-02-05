Xiaomi robi to dobrze. Lekki i poręczny tablet gamingowy

Gamingowy tablet z niezłymi podzespołami i całkiem niedużym ekranem. Czy taki opis dobrze odpowiada temu, za czym się rozglądasz? Jeśli tak, to już niebawem Xiaomi może mieć dla Ciebie coś ciekawego.

Black Shark Gaming Tablet, czyli kompakt dla graczy ze stajni Xiaomi

Xiaomi ma pod sobą wiele różnych marek, z których najpopularniejsze to – rzecz jasna – Redmi oraz Poco. Od wielu lat rozwija także markę Black Shark, oferującą stosunkowo niedrogie urządzenia dla graczy. W przeszłości rzadko wychodziły one poza rynek chiński, ale najnowsze urządzenie faktycznie zadebiutuje globalnie – producent oficjalnie potwierdził tę informację.

I jest to bardzo dobra wiadomość, bo tym urządzeniem ma być właśnie gamingowy tablet w kompaktowym formacie. Konkretnie Black Shark Gaming Tablet (bo na taką zaskakującą nazwę udało się wpaść producentowi) zostanie wyposażony w 8,8-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz oraz jasności dochodzącej do 600 nitów.

Black Shark Gaming Tablet (fot. Xiaomi)

Tak poręczny tablet będzie w środku mieścił procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 o częstotliwości taktowania 3 GHz, 12 GB RAM typu LPDDR5X, 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0 oraz akumulator o pojemności 7300 mAh. Można więc liczyć na całkiem wysoką wydajność, jak również długi czas pracy (producent deklaruje ponad 5 godzin grania, 7 godzin oglądania wideo lub 10 godzin przeglądania internetu).

Na oficjalnej stronie produktu możemy przeczytać również o dwóch aparatach (13 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), głośnikach stereo z trybem 3D, łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, obsłudze Widevine L1 oraz zaawansowanym układzie chłodzenia.

Black Shark Gaming Tablet (fot. Xiaomi)

Wszystko zwieńczy aluminiowa konstrukcja o grubości jedynie 7,7 mm. Będzie występować w czarnym i srebrnym wariancie kolorystycznym, a waga wyniesie 332 g.

Dostępność? Trzy niewiadome

Niestety, jak na razie nie poznaliśmy ani konkretnej daty premiery, ani szczegółów dotyczących tego, na których rynkach konkretnie będzie można go kupić. Nie wiemy też, ile Black Shark Gaming Tablet będzie kosztować.