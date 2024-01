Tyle będą kosztowały nowe słuchawki i smartwatch Xiaomi w Europie

Razem z aż pięcioma smartfonami z serii Redmi Note 13 Xiaomi wprowadziło dziś do Europy nowy smartwatch i dwa modele słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS) marki Redmi. Co oferują i ile będą kosztowały na Starym Kontynencie?

Specyfikacja Xiaomi Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 i Redmi Buds 5 Pro

Redmi Watch 4 ma kwadratowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,97 cala oraz ramę ze stopu aluminium i obrotową koronkę ze stali nierdzewnej na bocznej krawędzi. Ponadto Xiaomi zastosowało w tym smartwatchu zupełnie nowy mechanizm (de)montażu paska, który ma ułatwić jego wymianę.

Redmi Watch 4 (źródło: Xiaomi)

Redmi Watch 4 oferuje 4-kanałowy czujnik PPG, który ma zapewnić większą dokładność pomiaru tętna, a także ponad 150 trybów sportowych (smartwatch potrafi automatycznie rozpoznać i zacząć monitorować 6 rodzajów aktywności). Ponadto zegarek umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych z jego poziomu po sparowaniu go ze smartfonem (poprzez Bluetooth).

Słuchawki Redmi Buds 5 mają natomiast funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC) do 46 dB – oddają one do dyspozycji trzy tryby redukcji hałasów i do tego jeszcze trzy tryby przezroczystości. Producent deklaruje, że mogą odtwarzać dźwięk nieprzerwanie przez 10 godzin, a łączny czas pracy z etui ładującym sięga 40 godzin.

Redmi Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Drugie słuchawki Xiaomi, Redmi Buds 5 Pro, również oferują aktywną redukcję hałasów (do nawet 52 dB) oraz trzy jej tryby i do tego trzy tryby przezroczystości i jeszcze tryb adaptacyjny AI. Ponadto oddają do dyspozycji pięc profili EQ i wsparcie dla kodeka LDAC. Według producenta czas ciągłego słuchania na jednym ładowaniu wynosi do 10 godzin, a w połączeniu z etui ładującym 38 godzin.

Redmi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Oba modele słuchawek obsługują aplikację Xiaomi Earbuds, która zapewnia rozszerzone funkcje, takie jak spersonalizowana redukcja szumów, inteligentna redukcja szumów dostosowująca się do otoczenia, dostosowywanie korektora EQ i wbudowany dźwięk immersyjny.

Cena Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 i Redmi Buds 5 Pro w Europie

Redmi Watch 4 będzie kosztował w Europie 99,99 euro (równowartość ~435 złotych), Redmi Buds 5 – 39,99 euro (~175 złotych), a Redmi Buds 5 Pro – 69,99 euro (~305 złotych). Polski oddział producenta zapowiedział, że 25 stycznia 2024 roku wprowadzi do kraju nad Wisłą smartfony z serii Redmi Note 13. Tego dnia dowiemy się, czy smartwatch i słuchawki również będą dostępne w Polsce.