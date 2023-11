Nowy smartwatch Xiaomi może pracować nawet 20 dni na jednym ładowaniu

Do portfolio Redmi, pochodnej marki Xiaomi, trafiło właśnie nowe urządzenie typu wearable. Mowa tutaj o smartwatchu Redmi Watch 4, który może zrobić spore zamieszanie na rynku z dwóch powodów. Po pierwsze, jak na swoją półkę cenową oferuje naprawdę sporo, a po drugie deklarowany przez producenta czas pracy na jednym ładowaniu jest naprawdę imponujący.

Co oferuje Redmi Watch 4?

Design urządzenia został nieco zmieniony względem poprzedniej generacji tego sprzętu. Oczywiście nadal mamy tutaj do czynienia z kopertą wykonaną ze stopu aluminium zbliżoną kształtem do kwadratu. Warto zwrócić uwagę na same krawędzie, które są teraz mocno zaokrąglone, tak jak to ma miejsce choćby w przypadku smartwacha Apple.

To jednak nie jedyny element, który ma sprawić, że urządzenie będzie wyglądać bardziej „premium”. Zamiast znanego z poprzednich generacji klawisza, na prawym boku Redmi Watch 4 pojawiła się obracana, metalowa koronka. Ponadto nowy smartwatch Xiaomi został pokazany z wieloma wariantami wymiennych opasek. Mogą być one silikonowe, skórzane, metalowe i materiałowe. Dodatkowo nowa konstrukcja zapięcia umożliwia wymianę paska za pomocą jednego kliknięcia.

Redmi Watch 4 (źródło: Xiaomi)

Producent wyposażył smartwatch w 1,97-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED oferujący odświeżanie 60 Hz i jasność na poziomie do 600 nitów. Warto wspomnieć, że w urządzeniu jest dostępny także tryb Always on Display. Wygląd swojego zegarka użytkownicy będą mogli dostosować, wybierając spośród ponad 200 dostępnych tarcz zegara.

Na pokładzie znalazły się sensory przeznaczone do pomiaru parametrów zdrowotnych, które według zapewnień producenta potrafią badać poziom tętna 10% bardziej precyzyjnie niż Redmi Watch 3. Podczas korzystania z jednego z ponad 150 trybów treningowych z pewnością przyda się moduł GNSS obsługujący 5 systemów pozycjonowania oraz fakt, że urządzenie może pochwalić się klasą wodoodporności na poziomie 5 ATM.

Redmi Watch 4 (źródło: Xiaomi)

Imponujący jest jednak deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu. Według Xiaomi, ten smartwach wytrzyma do 10 dni pracy z włączonym Always on Display, do 20 dni przy „typowym” użytkowaniu i nawet do 30 dni z włączonym trybem oszczędzania baterii. Nowy zegarek Redmi został także wyposażony w moduł NFC, który obsługuje płatności Ali-Pay oraz WeChat.

Cena i dostępność nowego smartwatcha

Trzeba przyznać, że design oraz specyfikacja tego sprzętu wygląda całkiem dobrze. Jeśli dodamy do tego fakt, że nadal jest to urządzenie z niskiej półki cenowej, to może się okazać, że Redmi Watch 4 namiesza na rynku smartwatchy. Może to być ciekawa propozycja dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z ubieralnymi urządzeniami, a nie chcą wydawać na nie zbyt dużo pieniędzy.

Redmi Watch 4 zadebiutował na chińskim rynku i jest tam dostępny w cenie 499 juanów, czyli równowartości ~280 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy trafi na inne rynki. Przypomnijmy, że jego poprzednik, czyli model Redmi Watch 3 jest dostępny w Polsce i w dniu swojej premiery nad Wisłą został wyceniony na 449 złotych. Na to, czy podobnie będzie także w przypadku tego urządzenia, przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać dłuższą chwilę.