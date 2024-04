To ładne Xiaomi dostępne jest w limitowanej edycji, a do tego o 200 złotych taniej

Rozpoczyna się Xiaomi Fan Festival, czyli święto wszystkich fanów marki. Z tej okazji przygotowano specjalną edycję telefonu Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Nie dość, że jest ładna, to i tańsza.

Rusza Xiaomi Fan Festival

Od 2012 roku Xiaomi organizuje każdego kwietnia wydarzenie nazwane Xiaomi Fan Festival. Choć początkowo obecne było tylko w Chinach, od 2018 roku możemy korzystać z niego także w Europie. Obecnie planuje się podobne imprezy w 40 krajach na całym świecie.

To zwykle czas, w którym wybrane urządzenia firmy są przeceniane, a firma prezentuje nowości, które udało się opracować na prośbę lub przy udziale fanów marki. Początkowo partycypacja fanów w rozwój nakładki systemowej była bardzo mocno odczuwalna, jako że MIUI przez jakiś czas dostępne było na zasadach licencji open source.

W tym roku Xiaomi Fan Festival rozpoczyna się 2 kwietnia. Z tej okazji przygotowano kilka atrakcji. Na przykład, między 5 a 18 kwietnia pojawią się promocje na wybrane produkty. Jak zapowiada firma, niektóre smartfony będzie można kupić nawet o 700 złotych taniej. Informacje o okazjach publikowane będą na profilach social media oraz na stronie producenta.

Do tego w tym czasie czekają na zainteresowanych konkursy z nagrodami, a osoby, które odwiedzą autoryzowane sklepy Xiaomi i dokonają zakupu, mogą liczyć na dodatkowe gadżety w prezencie.

Pierwsza promocja dostępna jest już teraz

Z okazji Xiaomi Fan Festival, można w przedsprzedaży kupić smartfon Redmi Note 13 Pro+ 5G w wyjątkowym „malowaniu”. Limitowana wersja kolorystyczna kusi srebrną obudową ze zdobieniem w kształcie logo festiwalu. Nazwano ją Mystic Silver Xiaomi Fan Festival.

Redmi Note 13 Pro+ 5G XFF Edition (źródło: Xiaomi) Redmi Note 13 Pro+ 5G XFF Edition (źródło: Xiaomi) Redmi Note 13 Pro+ 5G XFF Edition (źródło: Xiaomi) Redmi Note 13 Pro+ 5G XFF Edition (źródło: Xiaomi)

Poza tym sprzęt nie różni się specyfikacją od dotychczas sprzedawanych wersji. Oferuje on:

ekran AMOLED, 6,67 cala, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, jasność do 1800 nitów, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus z ekranowym czytnikiem linii papilarnych;

procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra 2,8 GHz (4 nm),

12 GB LPDDR5 RAM;

512 GB pamięci UFS 3.1;

aparat główny 200 Mpix (f/1.65) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro;

aparat przedni 16 Mpix;

głośniki stereo Dolby Atmos;

5G;

Bluetooth 5.3;

WiFi 6;

NFC;

emiter podczerwieni;

Dual SIM;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 120 W przez USB-C (zasilacz 120 W w zestawie);

ochronę IP68.

Najlepsze jest to, że smartfon ten, w wersji 12 GB/512GB normalnie kosztujący 2499 złotych, w sklepie Xiaomi można nabyć w przedsprzedaży za 2299 złotych, a więc o 200 złotych taniej.

Co prawda nawet w tej cenie nie jest to najniższa cena za ten model, bo na przykład w Morele znajdujemy go za 1985 złotych, ale tylko w czarnej wersji kolorystycznej. Będąc chętnym na zakup, sami musimy przekalkulować, na ile wyjątkowa srebrna wersja urządzenia odpowiada naszym estetycznym potrzebom.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!