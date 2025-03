Nowy smartfon Xiaomi to tak naprawdę model z zeszłego roku

Xiaomi (dość nieoczekiwanie) zaprezentowało nowy smartfon z serii Redmi Note 14, ale okazuje się, że to w rzeczywistości dobrze znane urządzenie sprzed roku. Redmi Note 14S to nic innego jak odświeżona wersja modelu Redmi Note 13 Pro 4G z minimalnymi zmianami. Co oferuje?

Xiaomi Redmi Note 14S – ten sam smartfon z nową nazwą

Xiaomi wprowadziło Redmi Note 14S na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. do Czech i Ukrainy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zupełnie nowy smartfon, ale w rzeczywistości to tylko Redmi Note 13 Pro 4G pod inną nazwą. Główna różnica? Bardzo delikatnie, wręcz niezauważalnie przeprojektowana wyspa aparatów i nowe wersje kolorystyczne. Poza tym specyfikacja techniczna jest identyczna.

Nowy model ma ten sam procesor MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, a także aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Urządzenie oferuje też akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W oraz certyfikat odporności na kurz i zachlapania IP64.

Co ciekawe, Xiaomi nie podaje dokładnie, na jakiej wersji systemu działa Redmi Note 14S. Poprzednik, czyli Note 13 Pro 4G, w momencie premiery miał Androida 13 – trudno by było uwierzyć, by świeżo debiutujący Redmi Note 14S mógł nadal korzystać z tego samego systemu, jedynie z nakładką HyperOS.

Redmi Note 14s (źródło: Xiaomi)

Cena i dostępność Redmi Note 14S

Redmi Note 14S dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, fioletowej i czarnej. W Czechach urządzenie kosztuje 5999 koron czeskich, a w Ukrainie 10999 hrywien za wersję 8/256 GB. Obie ceny oscylują więc w granicach 1000 złotych.

Wygląda na to, że nic się nie zmieniło i Xiaomi po raz kolejny stosuje strategię odświeżania modeli pod nową nazwą, co pozwala firmie utrzymać atrakcyjność wśród klientów bez konieczności wprowadzania znaczących zmian. Redmi Note 14S to idealny przykład na to, jak niewielkie poprawki mogą sprawić, że „stary” smartfon znów trafia na półki sklepowe jako nowość.