Facebook wprowadza nowy sposób zarabiania

Meta wprowadza kolejną funkcję monetyzacji dla twórców na Facebooku. Od teraz użytkownicy programu Content Monetization mogą zarabiać na publicznych Stories, a wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od liczby wyświetleń. Czy nowy sposób zarabiania ożywi niemal martwego już dla influencerów Facebooka?

Kto załapie się na nowy program zarabiania na Facebooku?

Meta nieustannie rozwija możliwości monetyzacji dla twórców na swoich platformach – teraz przyszedł czas na Facebook Stories. Od teraz użytkownicy zakwalifikowani do programu Content Monetization mogą czerpać korzyści finansowe z publikowania krótkich, znikających po 24 godzinach treści. Warunkiem zarabiania jest jednak to, by Stories były publiczne – tylko wtedy będą mogły generować przychody w zależności od liczby wyświetleń.

Nowa funkcja ma zachęcić twórców do publikowania większej ilości treści na Facebooku, zamiast przenosić swoją aktywność na Instagrama czy konkurencyjne wobec Mety platformy takie jak TikTok. Firma ewidentnie próbuje utrzymać użytkowników w swoim ekosystemie, zwłaszcza w obliczu coraz większej konkurencji wśród aplikacji społecznościowych. Trudno nie zauważyć także, że dla influencerów Facebook jest już niemal martwy.

Opcja zarabiania na Facebook Stories jest dostępna globalnie, więc twórcy na całym świecie mogą już składać wnioski o dołączenie do programu. Jeśli ktoś jeszcze nie jest jego częścią, może aplikować bezpośrednio na stronie Meta, aby uzyskać możliwość monetyzacji swoich treści.

Meta chce konkurować z TikTokiem

To nie pierwsza próba Meta, by przyciągnąć influencerów na swoją platformę. Już wcześniej firma wprowadziła programy bonusowe, takie jak „breakthrough bonus program”, który oferował twórcom dodatkowe 5000 dolarów za publikowanie określonej liczby zdjęć i filmów na Facebooku i Instagramie.

Wszystkie te działania mają na celu przyciągnięcie twórców, zwłaszcza tych, którzy mogą stracić dostęp do TikToka w niektórych krajach. Meta stara się wykorzystać chaos wokół potencjalnych ograniczeń tej aplikacji i przekonać influencerów, że Facebook może być równie dochodową platformą.

Dzięki nowej funkcji, Facebook Stories mogą stać się kolejnym narzędziem do zarabiania, szczególnie dla twórców publikujących treści wideo. Choć Stories znikają po 24 godzinach, ich potencjał reklamowy i możliwość szybkiego dotarcia do dużej grupy odbiorców sprawiają, że może to być skuteczna forma monetyzacji dla influencerów.

Czy jednak twórcy chętnie przeniosą swoją aktywność na Facebooka? To okaże się w najbliższych miesiącach.