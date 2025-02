Inteligentne oświetlenie do domu lub mieszkania? Tylko Philips Hue

Artykuł sponsorowany

Jeśli marzysz o inteligentnym oświetleniu, które dostosuje się do każdej sytuacji – od wieczornego relaksu po dynamiczne sesje gamingowe – w ofercie Philips Hue zdecydowanie znajdziesz coś dla Ciebie. W ofercie marki dostępne są nie tylko klasyczne żarówki smart, ale też efektowne taśmy LED, stylowe lampy podłogowe i biurkowe oraz innowacyjne rozwiązania synchronizujące światło z obrazem na ekranie. Zapraszam na krótki przegląd oświetlenia, które zadowoli nawet najbardziej wymagających.

Philips Hue to różnorodność form i zastosowań

Oferta Signify w zakresie produktów Philips Hue obejmuje wiele kategorii sprzętu, który można dostosować do różnych pomieszczeń i potrzeb. Jednym z najbardziej wszechstronnych rozwiązań są inteligentne żarówki LED Hue White and Color Ambiance, które występują w różnych kształtach i wersjach – od klasycznych gwintów E27 po mniejsze modele GU10 czy E14. Umożliwiają one zmianę barwy światła, dostosowanie jasności i sterowanie z poziomu aplikacji.

Inteligentna żarówka Philips Hue (źródło: Signify)

Osoby, poszukujące bardziej designerskich rozwiązań, powinny spojrzeć w stronę serii lamp Signe. Lampa podłogowa Signe to smukłe, minimalistyczne urządzenie, które kryje w sobie zaawansowaną technologię. Dzięki funkcji gradientu może emitować jednocześnie wiele kolorów światła na całej swojej długości, tworząc unikalne efekty oświetleniowe. Co ciekawe, dostępna jest również w wersji stołowej, idealnej do mniejszych przestrzeni lub jeśli po prostu duża stojąca lampa nie pasuje do wystroju.

Philips Hue lampa Signe (źródło: Signify)

Jeśli z kolei szukasz czegoś bardziej mobilnego, uwadze poleca się ciekawa przenośna lampa stołowa Hue Go. To wszechstronne urządzenie można używać zarówno w pomieszczeniach (dzięki niewielkiej konstrukcji może służyć jako podświetlenie dekoracyjne różnych zakątków w domu), jak i na zewnątrz. Wbudowany akumulator pozwala na do 18 godzin pracy bez podłączenia do zasilania, co czyni ją idealnym towarzyszem letnich wieczorów w ogrodzie czy na tarasie. Oczywiście tutaj również z poziomu apki można sterować mocą i barwą światła.

Philips Hue Go Philips Hue Go – akcentujące (źródło: Signify)

Entuzjaści domowego kina w serii Philips Hue mogą znaleźć zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play. Te urządzenia można umieścić za telewizorem lub monitorem, tworząc nastrojowe podświetlenie i pozwalając zanurzyć się w akcję podczas oglądania filmów czy grania. Świetnym uzupełnieniem tego produktu może być Philips Hue Play HDMI Sync Box, który synchronizuje oświetlenie z obrazem wyświetlanym na ekranie (do niego jeszcze wrócę).

Inteligencja i funkcjonalność – to, co liczy się w inteligentnym oświetleniu

Wszystkie produkty z serii Philips Hue oferują użytkownikom zaawansowane funkcje sterowania i personalizacji. Część z nich wymaga mostka Hue Bridge, który umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak sterowanie oświetleniem spoza domu czy tworzenie automatycznych harmonogramów zarządzania urządzeniami.

Aplikacja Philips Hue to również szeroki wachlarz możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą wybierać spośród 16 milionów kolorów oraz różnych odcieni białego światła, od ciepłej po chłodną. Dostępne są również gotowe sceny świetlne, dostosowane do różnych aktywności, takich jak relaks, czytanie czy zwiększenie koncentracji.

Jednym z najbardziej innowacyjnych produktów w ofercie jest taśma LED gradient. To elastyczne źródło światła, które można zamontować w różnych miejscach, tworząc niepowtarzalne efekty świetlne. Taśma obsługuje funkcję gradientu – może emitować różne kolory na całej swojej długości, płynnie przechodząc z jednego odcienia w drugi.

Warto zwrócić uwagę na aspekt energooszczędności inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Wszystkie produkty wykorzystują technologię LED, która jest znacznie bardziej efektywna energetycznie niż tradycyjne żarówki. Dodatkowo, możliwość precyzyjnego sterowania intensywnością światła i tworzenia harmonogramów pozwala na optymalizację zużycia energii.

Philips Hue to nie tylko oświetlenie, ale cały ekosystem inteligentnego domu. Produkty tej marki są kompatybilne z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa czy Asystent Google, co pozwala na sterowanie oświetleniem za pomocą prostych komend głosowych.

źródło: Signify

Kinowe wrażenia bez wstawania z kanapy

Philips Hue oferuje również rozwiązania dedykowane miłośnikom kina domowego i gier. Hue Play HDMI Sync Box to urządzenie, które pozwala na synchronizację oświetlenia z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora lub monitora, które domyślnie takiego rozwiązania nie oferują. Dostępne są dwie wersje tego urządzenia: Sync Box 4K, obsługujący rozdzielczość do 4K przy 60 Hz, a także Sync Box 8K, który radzi sobie z obrazem 8K przy 60 Hz i 4K przy 120 Hz.

Sync Box umożliwia podłączenie maksymalnie czterech urządzeń HDMI, takich jak konsole do gier, dekodery czy urządzenia do strumieniowania. Dzięki temu można łatwo przełączać się między różnymi źródłami obrazu, by oświetlenie automatycznie dostosowywało się do wyświetlanej treści.

działanie Philips Hue Sync Box (źródło: Signify)

Oferta Philips Hue jest niesamowicie obszerna – każdy znajdzie coś dla siebie

Jak sami widzicie, oferta inteligentnego oświetlenia Philips Hue jest niezwykle bogata i różnorodna. Niezależnie od tego, czy szukamy prostego rozwiązania w postaci inteligentnej żarówki, czy zaawansowanego systemu oświetlenia do kina domowego, znajdziemy produkt odpowiadający naszym potrzebom. Do tego warto dodać łatwość instalacji, intuicyjne sterowanie i zaawansowane funkcje, które tworzą obraz sprzętu naprawdę wartego uwagi.

Jeśli nie zastanawiacie się nad inteligentnym oświetleniem w swoim domu, to przyjrzenie się ofercie Philips Hue może okazać się też sporą inspiracją. Sam do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że kilka produktów z oferty producenta świetnie wpasowałoby się do mojego mieszkania.

Materiał powstał na zlecenie Signify