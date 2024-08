Ten smartfon to odgrzewany kotlet. Co zaoferuje?

Xiaomi ponownie postanowiło wzbogacić swoją budżetową linię smartfonów pod marką Redmi. Nadchodzący model, Redmi 14C, nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian, ale z pewnością zaspokoi potrzeby mniej wymagających użytkowników. Co będzie oferować ten sprzęt i dlaczego to „odgrzewany kotlet”?

Znany design, nowe detale

Redmi 14C na pierwszy rzut oka przypomina inne smartfony dostępne na rynku, zwłaszcza debiutującego niedawno Oppo F27 5G. Warto jednak dodać już na początku, że nie ma co spodziewać się po tym smartfonie takiej specyfikacji, jaką oferuje Oppo. Do tego jednak wrócimy, a na początek to, co widać na pierwszy rzut oka.

Na obudowie urządzenia znajdziemy duży okrągły moduł aparatu, który przyciąga uwagę. Aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix stanowić będzie centralny punkt tej konstrukcji. Jego on wspierany przez dodatkowy sensor głębi oraz diodę LED. Czwarty pierścień w module aparatu pełni jedynie funkcję dekoracyjną.

Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: klasycznej czerni, zieleni z wykończeniem z wegańskiej skóry oraz niebieskim z gradientowym wykończeniem, które nadaje smartfonowi bardziej elegancki wygląd. Jednak mimo przyjemnych dla oka wersji kolorystycznych nie da się ukryć, że mamy do czynienia z budżetowym telefonem.

Redmi 14C (źródło: thegioididong via gizmochina)

Specyfikacja Xiaomi Redmi 14C nie zaskakuje

Warto zaznaczyć, że – jak na budżetowca – wyświetlacz o przekątnej 6,88 cala z rozdzielczością HD+ i częstotliwością odświeżania 90 Hz to solidne rozwiązanie. Producent, stosując tutaj akumulator o pojemności 5160 mAh, obiecuje długą pracę na jednym ładowaniu, choć ograniczenie prędkości ładowania do 18 W może być pewnym rozczarowaniem.

Redmi 14C ma zostać wyposażony w procesor MediaTek Helio G91 Ultra. Urządzenie ma być dostępne w dwóch wariantach pamięciowych: 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Cena smartfona na razie pozostaje tajemnicą, ale można się spodziewać, że będzie to jedno z tańszych urządzeń na rynku.

To z pewnością przyciągnie wielu użytkowników poszukujących dobrego stosunku jakości do ceny. Szczególnie że – jak sugerują doniesienia – smartfon zadebiutować ma w pierwszej kolejności na wietnamskim rynku. Jego oficjalna premiera zaplanowana jest na 31 sierpnia 2024 roku i nie ma póki co żadnych informacji świadczących o tym, że miałby zadebiutować także na innych rynkach.