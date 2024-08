Ale promocja! Składany smartfon za mniej niż 2000 złotych

Czy składane smartfony muszą być drogie? Motorola Razr 40 udowadnia, że niekoniecznie. Choć początkowo cena tego modelu oscylowała wokół 4000 złotych, dziś można go kupić za zaledwie połowę tej kwoty – za 1999 złotych. To wyjątkowa okazja, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że to składak z całkiem dobrą specyfikacją.

Solidna specyfikacja w przystępnej cenie

Motorola Razr 40 to smartfon, który został wyposażony w składany wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+ (2640 x 1080 pikseli), który oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Dodatkowo jasność ekranu sięgająca 1400 nitów oraz obsługa HDR10+ sprawiają, że treści wyświetlane na tym panelu wyglądają naprawdę dobrze, o czym możecie się przekonać czytając recenzję tego smartfona na łamach Tabletowo.pl. Oczywiście, oprócz głównego wyświetlacza, mamy tutaj także dodatkowy 1,5-calowy OLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności do 1000 nitów.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Pod maską Razr 40 kryje się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. To zestaw, który pozwoli na komfortowe korzystanie z większości aplikacji i gier, choć nie jest to najbardziej topowa specyfikacja na rynku. Na uwagę zasługuje także pojemny – jak na składaki – 4200 mAh akumulator, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 30 W oraz ładowanie indukcyjne 5 W.

Aparat fotograficzny to kolejny niezły punkt tego urządzenia. Główny sensor o rozdzielczości 64 Mpix, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, oraz 13 Mpix aparat ultraszerokokątny z funkcją makro, a do tego przedni aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Takie połączenie sprawi, że tych smartfonem można zrobić naprawdę niezłe zdjęcia, które z pewnością zadowolą większość użytkowników.

Motorola Razr 40 w świetnej cenie

Kiedy Motorola Razr 40 pojawiła się na rynku, jej cena wynosiła w naszym kraju 3999 złotych, co czyniło ją bardziej przystępną opcją wśród składanych smartfonów, ale nadal pozostawała poza zasięgiem wielu użytkowników. Jednak teraz, dzięki obniżce ceny do zaledwie 1999 złotych, smartfon stał się wyjątkowo atrakcyjnym wyborem.

Taka cena za urządzenie tej klasy jest prawdziwą okazją, szczególnie że możemy go nabyć w popularnych sieciach sklepów takich jak x-kom, Media Markt oraz RTV Euro AGD (to linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!). Ta promocja sprawia, że Motorola Razr 40 może być idealnym wyborem dla tych, którzy marzą o składanym smartfonie, ale nie chcą wydawać na niego fortuny.