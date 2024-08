W Credit Agricole założysz firmę bez wstawania z kanapy

Credit Agricole wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji mobilnej, która umożliwia zakładanie działalności gospodarczej bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu klienci banku mogą załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją firmy oraz otwarciem konta firmowego w jednym miejscu i to bez wychodzenia z domu.

Jak działa nowa usługa?

Nowa funkcja w aplikacji Credit Agricole pozwala klientom na rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jednoczesne otwarcie konta firmowego. Proces jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wypełnić formularz dostępny w aplikacji mobilnej, a następnie podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego. Dzięki temu cała procedura zakładania firmy, która dotychczas mogła wymagać wizyty w urzędzie czy banku, jest teraz dostępna bezpośrednio z poziomu smartfona.

Credit Agricole dołącza tym samym do grona banków, które już oferują podobne rozwiązania, takich jak PKO BP, Pekao, Santander, Millennium, mBank, ING, czy VeloBank, o którego nowości informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl. Warto jednak zaznaczyć, że – choć banki umożliwiają rejestrację działalności gospodarczej – to nie załatwiają wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia firmy. Przedsiębiorca musi samodzielnie zadbać o dodatkowe obowiązki, takie jak zgłoszenie do ZUS czy złożenie deklaracji VAT.

To nie wszystko, co Credit Agricole ma dla nowych przedsiębiorców

Jak dodaje serwis cashless, oprócz możliwości zakładania firmy przez aplikację, Credit Agricole oferuje także inne usługi wspierające nowych przedsiębiorców. Klienci mogą liczyć na pomoc Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, które obejmuje wsparcie księgowe oraz dostęp do terminali płatniczych. Dotychczas proces zakładania firmy w Credit Agricole wymagał kontaktu z ekspertem CWP, który pomagał w wypełnieniu wniosku do CEIDG. Teraz, dzięki integracji tych usług w aplikacji mobilnej, założenie firmy stało się bardziej dostępne.

Nowa funkcja w aplikacji CA24 Mobile to odpowiedź Credit Agricole na rosnące potrzeby użytkowników, którzy coraz częściej poszukują wygodnych i szybkich rozwiązań cyfrowych, które zapewnią im możliwość załatwienia wielu spraw prosto z kanapy. Wprowadzenie możliwości rejestracji firmy z poziomu aplikacji z pewnością przyciągnie uwagę osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także tych, którzy cenią sobie nowoczesne podejście do bankowości.