słuchawki beyerdynamic mmx 150 230 wireless
Źródło: Beyerdynamic
Nowe Słuchawki Beyerdynamic będą jak niebo dla uszu

Bartosz Kaja·
Beyerdynamic zaprezentował właśnie dwa nowe modele słuchawek nausznych skierowane do graczy. Patrząc na nie można odnieść wrażenie, że można w nich spędzić z przyjemnością długie godziny – nie tylko na graniu.

Specyfikacja Beyerdynamic MMX 150 Wireless

MMX 150 Wireless to wybór dla osób gotowych na drobne kompromisy. Słuchawki wyposażono w 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny, zdolny do przesyłania immersyjnego, przestrzennego dźwięku. Pasmo przenoszenia MMX 150 mieści się w zakresie 20 – 20000 Hz. Sprzęt może działać zarówno bezprzewodowo przy użyciu technologii radiowej, jak i za pomocą Bluetooth 5.3, obsługując kodeki A2DP, HFP, SBC i LC3. W pierwszym przypadku producent sugeruje działanie w odległości 8 metrów od nadajnika, a w przypadku Bluetooth – 15 metrów od połączonego urządzenia.

Zastosowany w Beyerdynamic MMX 150 akumulator wystarcza na 50 godzin pracy. Akcesoryjny, odpinany mikrofon Meta Voice, wyposażono w funkcję sidetone, umożliwiającą słyszenie własnego głosu w czasie rzeczywistym. Producent zapewnia, że do produkcji wykorzystano materiały premium, co poniekąd potwierdza zastosowanie wymiennych poduszek z weluru. Cała konstrukcja waży ok. 336 gramów.

Beyerdynamic MMX 150 Wireless (Źródło: Beyerdynamic)

Beyerdynamic MMX 230 Wireless – długowieczność w cenie

Beyerdynamic na ten moment postanowił potrzymać nas jeszcze trochę w niepewności w kwestii specyfikacji modelu MMX 230 Wireless, jednak udostępnione przez firmę informacje sugerują, że jest na co czekać.

Podobnie jak w pozycjonowanym niżej modelu, również w tych słuchawkach zastosowano 40-milimetrowe przetworniki. Aby jeszcze mocniej skupić się na grze, sprzęt doposażono w aktywną redukcję szumów oraz ENC (Environmental Noise Cancellation) do filtrowania hałasu, jaki może trafiać do mikrofonu. Wyściełany pałąk dopasowuje się do kształtu głowy i – podobnie jak w MMX 150 – możemy tu liczyć na wymienne, welurowe nauszniki.

Beyerdynamic MMX 230 Wireless (Źródło: Beyerdynamic)

Pozycjonowany wyżej w gamie model wyróżniają pozytywnie dwie kwestie. Pierwsza to zastosowanie modułu Bluetooth 6.0 – razem z kompatybilnym ze standardem w podłączonym urządzeniu MMX 230 zaoferuje garść wygodnych rozwiązań i jeszcze lepszą jakość połączenia. Druga to zastosowanie po raz pierwszy przez Beyerdynamic wymiennych akumulatorów – ogniwa powinny pozwalać na odsłuch do 60 godzin.

Kiedy sklepowa premiera i w jakiej cenie?

Słuchawki trafią na rynek w czwartym kwartale 2025 roku w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym i będą dostępne w oficjalnym sklepie producenta, wybranych sklepach stacjonarnych oraz na Amazonie.

Cena za model Beyerdynamic MMX 150 Wireless wynosi 749 złotych, a MMX 230 Wireless – 999 złotych. Cena części zamiennych, w tym nauszników, nie jest póki co znana.

