Zrobiłem zrzut ekranu, bo Xiaomi może to usunąć. Znamy datę sprzedaży najnowszego tabletu w Polsce

Xiaomi Pad 6 pojawia się w Polsce „na raty”. Od premiery urządzenia minęło już dobrych kilka miesięcy, a my otrzymywaliśmy o nim szczątkowe informacje i do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy mogli kupić tablet. Do teraz.

Tablet, którego poznajemy stopniowo

Pad 6 to urządzenie, którego polska obecność objawia się krok po kroku. Najpierw była premiera w Chinach. Dzięki niej wiemy, że mamy do czynienia ze sprzętem z ekranem LCD WQHD+ o przekątnej 11 cali, maksymalnym odświeżaniem 144 Hz i wsparciem dla technologii Dolby Vision i HDR10.

Ponieważ reklamuje się go jako tablet wręcz idealny do oglądania filmów, nie bez powodu zainstalowano w nim cztery głośniki ze wsparciem Dolby Atmos. Za dobrą komunikację przez wideokonferencje odpowiadają też cztery mikrofony i przednia kamera 8 Mpix (f/2.2).

W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz (7 nm), 6 GB RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci UFS 3.1 na system oraz dane. Tylny aparat będzie mógł robić zdjęcia w 13 Mpix (f/2.2), a całość zasila bateria o pojemności 8840 mAh z możliwością szybkiego ładowania 33 W.

Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, ile będzie trzeba zapłacić za tę konfigurację. Europejska cena tego wariantu to 399 euro. W Polsce trzeba będzie wydać 1899 złotych. Pytanie tylko: kiedy?

Xiaomi Pad 6 – data sprzedaży w Polsce

Ni z gruszki, ni z pietruszki, polska strona produktowa zdradziła termin rozpoczęcia sprzedaży nowego Mi Pad 6. Otóż zamówienia będzie można składać już od 18 sierpnia. Toż to już za dwa tygodnie!

Xiaomi Pad 6 (źródło: Xiaomi)

Nie mamy podstaw, by sądzić, że powyższa informacja pojawiła się na stronie Xiaomi przedwcześnie. Co prawda nie określono na niej, kiedy rozpocznie się wysyłka urządzeń, ani też czy będzie można skorzystać na początku z jakiejś specjalnej oferty, ale przynajmniej wiemy, kiedy wyczekiwać dodatkowych informacji.

Xiaomi prezentuje też na stronie akcesoria w postaci rysika Xiaomi Smart Pen 2. generacji oraz etui z klawiaturą. Zapewne będą to gadżety, za które trzeba będzie zapłacić osobno.