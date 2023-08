Google sprawi, że czytanie kodów QR będzie jeszcze prostsze

Kody QR są dziś wszędzie, co nie oznacza, że smartfony które służą do ich odczytywania radzą sobie z nimi w każdych warunkach. Google ma pomysł, jak sprawić by urządzenia z systemem Android miały o jeden problem do rozwiązania mniej.

Za ciemno, za daleko, zbyt tłoczno

Na skuteczność odczytu kodu QR składa się kilka elementów. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. jakość wydruku kodu lub ekranu, na którym go wyświetlamy, warunki oświetleniowe czy otoczenie grafiki, utrudniające złapanie ostrości przez kamerę. Może się również zdarzyć, że kod jest mały, a my znajdujemy się za daleko, by go w mig zeskanować.

Oczywiście można spróbować podejść bliżej, ale nie zawsze jest to możliwe. Czy to oznacza, że to, co znajdowało się za matrycą składającą się z czarnych kwadratów na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą? Niekoniecznie. Google wie, co należy zrobić, by skanowanie oddalonych kodów QR było łatwiejsze.

Automatycznie przybliżenie w API Google

Mishaal Rahman, dziennikarz zajmujący się nowinkami w systemie Android, przekazał na Twitterze informację o aktualizacji API, przeprowadzonej przez Google. Dotyczy to interfejsu ML Kit’s Barcode Scanning oraz Code Scanner. Otrzymały one właśnie funkcję automatycznego przybliżania. Jak to działa w praktyce?

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023

Użytkownik nacelowuje obiektyw aparatu w stronę kodu QR. W obecnych warunkach jeżeli aplikacja nie wykryje obecności kodu, musimy skorzystać z przybliżenia w aplikacji, i spróbować „złapać” go ręcznie. Tymczasem po aktualizacji można będzie włączyć automatyczny zoom. Jeżeli kod znajdzie się w zasięgu obiektywu, ten od razu przybliży obraz i zeskanuje zawartość kwadratu. Na krótkim GIF-ie udostępnionym przez Rahmana widać, że całość działa już całkiem nieźle, choć występuje delikatne opóźnienie pomiędzy wykryciem a przybliżeniem.

Ze względu na fakt, że mowa o API udostępnionym przez Google, to ciężko określić, kiedy będziecie mogli skorzystać z opcji w domyślnych aplikacjach aparatów Waszych smartfonów. Wszystko będzie zależało od dobrej woli programistów, czy już teraz będą chcieli ułatwić Wasze życie wśród kodów QR.

Na szczęście Google nie zamierza czekać na innych. Nawet jeśli producenci smartfonów wprowadzą funkcję do swoich aplikacji z opóźnieniem, to wbudowany w Androida 13 skaner kodów QR powinien wkrótce otrzymać opcję przybliżania po wykryciu kodu „w zasięgu wzroku”, choć nie padła konkretna data premiery aktualizacji.