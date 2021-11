Czekamy na nakładkę MIUI 13. Powinna zadebiutować przed końcem roku

MIUI to jeden z najbardziej rozpoznawalnych systemów opartych o Androida. Nakładka tworzona przez Xiaomi to zaawansowane oprogramowanie pozwalające na dostosowywanie systemu pod siebie. Aktualnie urządzenia tego Chińskiego producenta otrzymują aktualizację do MIUI 12.5, ale nowa, duża wersja, zdaje się być bardzo blisko. Nowe informacje sugerują, że MIUI 13 może zaliczyć swój debiut jeszcze przed końcem roku.

MIUI 13 – interesujące zmiany wewnątrz i na zewnątrz

Lei Jun, jeden z założycieli Xiaomi, podzielił się kilkoma informacjami na temat nowej wersji nakładki od Xiaomi. MIUI 13 ma przynieść ze sobą szereg poprawek, które w znacznym stopniu poprawią wrażenia z użytkowania. Z przekazanych wieści wynika, że po wcześniejszych opóźnieniach, dalsze prace nad nową wersją nakładki idą zgodnie z planem.

MIUI 12.5 (źródło: Xiaomi)

W związku z tym, jeśli nie wystąpią nieprzewidziane problemy, MIUI 13 powinno zaliczyć swój debiut jeszcze w końcówce 2021 roku. Oczywiście mowa o wersji chińskiej – na globalne wydanie przyjdzie nam poczekać co najmniej kilka tygodni dłużej.

MIUI 13 ma kontynuować to, na czym skupiono się w wersji MIUI12.5, czyli poprawić optymalizację baterii – to chociażby dzięki temu Redmi Note 11 Pro może liczyć na ulepszenie czasu pracy.

Optymalizacja poboru energii to nie jedyne zmiany jakie znajdą się w nadchodzącej wersji nakładki systemowej Xiaomi. MIUI 13 ma przynieść ze sobą również kolejne poprawki wydajności – najwięcej mają na tym zyskać urządzenia z ponad 60-hercowym odświeżaniem ekranu. Oprócz modyfikacji pod maską, MIUI 13 doczeka się również wizualnego liftingu.

Nie ma jednak co liczyć na całkowicie odmieniony system. Wizualnie to będzie to nadal dobrze znane, lubiane (lub znienawidzone) MIUI, które zaoferuje masę opcji konfiguracyjnych, aby zadowolić nawet najbardziej wybrednych power userów. Interfejs użytkownika ma doczekać się drobnych zmian, a raczej poprawek, których dotychczas nie udało się wprowadzić.

MIUI 12 (źródło: Xiaomi)

Nowy system będzie dostępny na dość sporej liczbie urządzeń – zresztą o urządzeniach mogących liczyć na aktualizację pisaliśmy jakiś czas temu. MIUI 13 powinno zatem trafić na wszystkie urządzenia, które będą działać pod kontrolą Androida 12, a także te, na których jest Android 11.