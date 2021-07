MIUI 13 zaliczy spore opóźnienie. Czy dzięki temu będzie stabilniejsze?

Bardzo ambitne plany Xiaomi, dotyczące prezentacji kolejnej wersji nakładki na system Android, nie zostaną zrealizowane. Firma potrzebuje znacznie więcej czasu, by doprowadzić ją do stanu, w którym będzie wystarczająco stabilna, by trafić na urządzenia klientów.

A miało być tak pięknie…

Premiera kolejnej odsłony systemu operacyjnego dla smartfonów – Android 12, to spore wyzwanie dla producentów. Oznacza konieczność intensyfikacji prac nad aktualizacjami dla urządzeń już dostępnych na rynku, ale też nad oprogramowaniem dla tych zupełnie nowych, które trafią do sprzedaży w najbliższym czasie.

Dodatkowo, wielu producentów decyduje się na implementację własnej nakładki na system operacyjny. W przypadku Xiaomi, taką nakładką jest MIUI. To właśnie jej kolejna wersja, MIUI 13, bazująca na systemie Android 12, miała zostać zaprezentowana w najbliższym czasie. Tymczasem, jak mówią chińskie źródła, do wspomnianej prezentacji nie dojdzie.

Najprawdopodobniej już w sierpniu zadebiutuje smartfon Xiaomi Mi Mix 4 i tablet Xiaomi Mi Pad 5. To właśnie te urządzenia miały być pierwszymi, na których zagości MIUI 13. Niestety, wszystko wskazuje na to, że wcale tak nie będzie.

Systemem, z jakim wspomniany smartfon i tablet trafią na rynek, będzie Android 11 z nakładką MIUI 12.5.

Xiaomi chce lepiej zadbać o oprogramowanie

Zgodnie z doniesieniami, przyczyną opóźnienia w prezentacji MIUI 13 ma być chęć dopracowania systemu i nakładki do takiego poziomu, w którym korzystanie z niej nie będzie wiązało się z żadnymi utrudnieniami dla użytkowników, przede wszystkim irytującymi błędami i problemami ze stabilnością, które mogą wystąpić, kiedy oprogramowanie przygotowywane jest w nadmiernym pośpiechu.

Android 12 – ambitny plan Xiaomi

Decyzji o opóźnieniu premiery systemu należy wyłącznie przyklasnąć. Lepiej, by nowość trafiła później w ręce klientów, ale za to bardziej dopracowana, niż wcześniej, w fazie, w której nie powinna opuścić wewnętrznych testów.

Mimo opóźnień, lista smartfonów Xiaomi, które najprawdopodobniej otrzymają aktualizację do Androida 12, może robić wrażenie:

fot. Xiaomiui [Twitter]

Pozostaje poczekać na aktualizację. Oby było warto.