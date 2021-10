Xiaomi MIX Fold doczeka się liftingu – wszystko po to, aby podgryźć Samsunga

Seria Xiaomi Mi MIX od samego początku była czymś wyjątkowym. To właśnie te urządzenia wprowadziły pojęcie bezramkowości na wcześniej niespotykany poziom – zarówno pod względem designu, jak i globalnej dostępności. Na wiosnę, do rodziny Xiaomi MIX dołączył pierwszy składany smartfon firmy – Xiaomi MIX Fold. Kilka miesięcy po premierze docierają do nas informacje, że może się on doczekać odświeżenia – wszystko po to, aby mocniej konkurować z Samsungiem.

Xiaomi MIX Fold – dobry, jak na pierwsze podejście

Nie ma co ukrywać, że składak Xiaomi nie jest najlepszym tego typu urządzeniem. Nie powala designem, oprogramowaniem czy też zastosowaniem unikalnych rozwiązań. Pomimo tegorocznej premiery, Xiaomi MIX Fold bliżej do poprzedniej generacji składaków Samsunga i Huawei, aniżeli do ich najnowszych generacji. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że jak na pierwsze podejście, Chińczycy odwalili kawał solidnej roboty.

Xiaomi MIX Fold (źródło: Xiaomi)

Przykład Samsunga Galaxy Z Fold czy Huawei Mate X pokazuje, że producenci w przypadku tego typu urządzeń potrzebują więcej czasu na przygotowanie solidnie wyglądającej i sprawnie działającej, kolejnej generacji niż w przypadku klasycznych smartfonów. Wygląda na to, że Xiaomi zdaje sobie z tego sprawę, dlatego zamiast wprowadzać zupełnie nową generację MIX Fold, zamierza odświeżyć pierwszą jego wersję.

Nowy Xiaomi MIX Fold przyniesie konkretne usprawnienia

Leakster Bald Panda podzielił się na Weibo informacją, że Xiaomi pracuje nad ulepszonym MIX Foldem. Zaznacza on jednak, że nie ma tutaj mowy o nowej generacji, a solidnej aktualizacji obecnego projektu.

Według przekazywanych przez leakstera informacji, oba ekrany w nowym MIX Foldzie – zewnętrzny i wewnętrzny – będą obsługiwać wysoką częstotliwość odświeżania. Dla przypomnienia, w obecnie dostępnym (tylko w Chinach) Xiaomi MIX Fold tylko jeden wyświetlacz ma funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz – ten na zewnątrz. Dodatkowo nowszy model obsłuży szybkie ładowanie z mocą do 120 W (vs obecne 67 W).

Xiaomi MIX Fold (źródło: Xiaomi)

To, co najciekawsze, to aparat do selfie, który ma zostać ukryty pod wyświetlaczem, najprawdopodobniej wewnętrznym. W ten sposób nowy Xiaomi MIX Fold mocno upodobni się pod tym względem do Samsunga Galaxy Z Fold 3. Najistotniejsze jednak, że ma to być technologia przeszczepiona z modelu Xiaomi MIX 4. Mówimy zatem o najlepszym na rynku tego typu rozwiązaniu – niewidocznym podczas użytkowania ekranu i oferującym bezsprzecznie najlepszą jakość.

Nie jest znana dokładna data premiery, ale informator sugeruje, że ta może mieć miejsce jeszcze w tym roku. Gdyby do niej doszło, a plotki się potwierdziły, to Xiaomi MIX Fold doczekałby się naprawdę solidnego liftingu.

„Ukryty” aparat do selfie w Samsungu Galaxy Z Fold 3 (fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Co więcej, role mogą się nagle odwrócić. To Xiaomi będzie tym lepiej wyposażonym składakiem, integrującym najlepsze technologie, a Samsung, ze swoim „ukrytym” aparatem do selfie będzie sprawiał wrażenie słabej jakości kopii. Aż strach pomyśleć, co pokażą Chińczycy w kolejnej generacji.

Przykład Huawei Mate X2 pokazuje, że można zrobić naprawdę ogromny skok między generacjami i to pod każdym względem – designu, zastosowanych technologii czy chociażby zawiasu. Z niecierpliwością czekam więc na kolejne premiery składanych smartfonów – a tych nie zabraknie.