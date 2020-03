Xiaomi Mi MIX 4 – jeśli tak będzie wyglądać, to konkurencja pęknie z zazdrości

Na pewno pamiętacie, jak w ubiegłym roku Xiaomi zaprezentowało smartfon Mi MIX Alpha. To było coś pięknego: urządzenie z ekranem zawiniętym wokół obudowy, zupełnie jak wyjęte z jakiegoś filmu sci-fi. Byłoby ekstra, gdyby Xiaomi Mi MIX 4 był do niego podobny!

Mi MIX Alpha jest projektem eksperymentalnym, co Xiaomi zaznaczało już od samego początku. Nie kryło się też z tym, że produkcja tak nowatorskiego sprzętu jest nieprzeciętnie droga, a ewentualne wprowadzenie go na rynek będzie kompletnie nieopłacalne. Nie przeszkadza to jednak fanom marki marzyć, że smartfon trafi kiedyś do sprzedaży. A może to naprawdę się stanie, tylko że Mi MIX Alpha zyska nową inkarnację?

Prześliczny koncept Xiaomi Mi MIX 4

To, co widzimy powyżej i poniżej, to tylko koncepcyjne grafiki, oparte jednak na zgłoszonych przez Xiaomi szkicach patentowych. Oznacza to, że firma przynajmniej bierze pod uwagę możliwość wyprodukowania podobnego modelu. I jest to coś, czego mogę się chwycić jako osoba, której podoba się projekt Mi MIX Alpha znacznie bardziej niż jakiegokolwiek składanego smartfona.

Sprzęt w takiej formie prezentuje się nie mniej hipnotyzująco od swojego pierwowzoru. Mi MIX 4 miałby zyskać znacznie większą powierzchnię na pleckach, która nie byłaby ekranem. Dzięki temu mógłby uniknąć przynajmniej części problemów, które wynikają z zastosowania tak niecodziennego panelu.

Xiaomi w swojej linii Mi MIX nie obawia się wprowadzać nowych elementów. Trzeba przypomnieć, że smartfony z tej serii od początku charakteryzowały się znakomitymi proporcjami wyświetlacza do powierzchni przedniego panelu, a trzecia edycja otrzymała konstrukcję typu slider, umożliwiającą pozbycie się z frontu oczka kamery. Jeśli Mi MIX 4 miałby czymś zaskoczyć i wprowadzić zamieszanie na smartfonowym rynku, to premiera tak dobrze wyglądającego urządzenia z pewnością pomogłaby osiągnąć taki cel.

Ekranami zawijanymi na boczne krawędzie interesuje się Samsung

Nie tylko Xiaomi ma chrapkę na wprowadzenie tak urodziwego urządzenia. Również Samsung zaklepuje sobie kolejne patenty mające związek z takim wzornictwem smartfonów. Niedawno zastrzegł sobie prawa do rozwiązania, które pozwalałoby na montowanie przycisków fizycznych, wystających wprost z ekranu. Mogłyby działać tak samo jak klawisze znane nam z bocznych ramek smartfonów, których używamy na co dzień.

Muszę przyznać, że interesuje mnie ten kierunek rozwoju branży i widzę w nim więcej sensu niż forsowanie urządzeń ze składanymi ekranami. Ciekawe, czy Xiaomi ponownie wyznaczy kierunek reszcie producentów. To by było coś.

źródło i zdjęcie główne: 91mobiles