O, bogowie! Xiaomi nadaje swoim smartfonom nazwy postaci z mitologii

Oficjalne nazwy smartfonów, którymi firmy posługują się w komunikacji z klientami oraz sklepami potrafią bardzo różnić się od tego, pod jakimi kryptonimami urządzenia te funkcjonują w korespondencji wewnętrznej. Na przykład Xiaomi posługuje się w tym celu imionami starożytnych bóstw.

Na Xiaomi Mi MIX 4 wołają „Odin”

Odin lub też Odyn, to najwyższy z nordyckich bogów. Dość zawiła skandynawska mitologia przedstawiała go jako centralną postać wśród całego boskiego panteonu, nazywała go między innymi stworzycielem ludzi, przewodnikiem wojowników, bóstwem mądrości, patronem poezji i magii. Jak się okazuje, „Odin” to także nazwa smartfona Mi MIX 4 , pod którą funkcjonuje w wewnątrzfirmowej nomenklaturze Xiaomi.

Reklama

Wczesny koncept Xiaomi Mi MIX 4

Trudno stwierdzić, czy nazwanie jednego z najważniejszych projektów Xiaomi ostatnich lat Odynem, rzeczywiście odzwierciedla wyjątkowość nadchodzącego smartfona. Wiemy na pewno, że Xiaomi ma upodobanie w posługiwaniu się w wewnętrznej korespondencji nazwami kodowymi urządzeń, nawiązującymi do rozpoznawalnych postaci z mitologii różnych narodów. Jedną z wersji Redmi K40 określono mianem „Ares” – co odnosi się już do greckiego boga wojny i jednego z najpotężniejszych bóstw w całym panteonie Olimpu.

„Odyn” i „Ares” brzmią dumnie, choć nie wszystkie smartfony w swych nazwach kodowych mają czym się chwalić. Google na przykład, upodobało sobie nazywać różne wersje swoich urządzeń zgodnie z jakimś atlasem morskich stworzeń, bowiem kolejne prototypy Pixeli określano nazwami różnych ryb. Praktycznie każdy producent ma w tej kwestii własne zwyczaje.

Redmi K40 (źródło: Xiaomi)

Mi MIX 4 – czym nas zaskoczy?

Xiaomi już dwóch lat nie zaprezentowało żadnego smartfona z serii Mi MIX, więc nic dziwnego, że oczekiwania fanów marki są spore. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej pod kilkoma względami Mi MIX 4 będzie wyjątkowy – ma na przykład zaoferować funkcje aparatu ukrytego pod przednią taflą szkła. Z uwagi na to, że technologia ta ma swoje ograniczenia, Xiaomi może zrezygnować z użycia wyświetlacza 2K i zatrzymać się na panelu FullHD+, którego gęstość pikseli nie będzie tak mocno przeszkadzać podczas wykonywania zdjęć frontowym aparatem.

Poza tym spodziewamy prawdziwego flagowca, z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Liczymy też na baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W oraz działanie na nowej nakładce systemowej, MIUI 13. Główny aparat ma zyskać możliwość korzystania z matryc 50 Mpix, 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 48 Mpix z teleobiektywem. Xiaomi Mi MIX 4 najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany światu we wrześniu 2021 roku.